ПСЖ - Интер Майами 29 Июня прямая трансляция
Начало трансляции: 29-06-2025 18:00
Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США), вместимость: 71000
29 Июня 2025 года в 19:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, 1/8 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Интер Майами, которое состоится 29 Июня 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Интер Майами
Майами, США
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Хавьер Маскерано
История личных встреч
|23.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа B. 3-й тур
|0 : 2
|20.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа B. 2-й тур
|0 : 1
|15.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа B. 1-й тур
|4 : 0
|31.05.2025
|Лига чемпионов
|Финал
|5 : 0
|24.05.2025
|Кубок Франции
|Финал
|3 : 0
|24.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа A. 3-й тур
|2 : 2
|19.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|15.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа A. 1-й тур
|0 : 0
|01.06.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|5 : 1
|29.05.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|4 : 2
Текстовая трансляция
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На клубном чемпионате мира завершился групповой этап. Мы узнали всех 16 участников плей-офф. Впереди — самое интересное! Но и на первом этапе случилось несколько ярких событий, которые точно запомнятся.Было весело! 10 событий, которыми запомнился исторический групповой этап клубного ЧМ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025: «ПСЖ» — «Интер Майами». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
| Палмейрас
Ботафого
|28.06
| Бенфика
Челси
|28.06
| ПСЖ
Интер Майами
|29.06
| Фламенго
Бавария
|29.06
| Интер М
Флуминенсе
|30.06
| Манчестер Сити
Аль-Хиляль
|01.07
| Реал Мадрид
Ювентус
|01.07
| Боруссия Д
Монтеррей
|02.07
1/4 финала
| Winner EF5
Winner EF6
|04.07
| Winner EF1
Winner EF2
|05.07
| Winner EF3
Winner EF4
|05.07
| Winner EF7
Winner EF8
|05.07
1/2 финала
| Winner QF 1
Winner QF 2
|08.07
| Winner QF 3
Winner QF 4
|09.07
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|13.07