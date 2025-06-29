23:54 ()
Свернуть список

ПСЖ - Интер Майами 29 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 29-06-2025 18:00
Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США), вместимость: 71000
29 Июня 2025 года в 19:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, 1/8 финала
ПСЖ
Интер Майами

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Интер Майами, которое состоится 29 Июня 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Интер Майами
Майами, США
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Аргентина Хавьер Маскерано
История личных встреч
23.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа B. 3-й тур 0 : 2ПСЖ
20.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа B. 2-й тур ПСЖ0 : 1
15.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа B. 1-й тур ПСЖ4 : 0
31.05.2025 Лига чемпионов Финал ПСЖ5 : 0
24.05.2025 Кубок Франции Финал ПСЖ3 : 0
24.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа A. 3-й тур Интер Майами2 : 2
19.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа A. 2-й тур Интер Майами2 : 1
15.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа A. 1-й тур 0 : 0Интер Майами
01.06.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами5 : 1
29.05.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами4 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
На клубном чемпионате мира завершился групповой этап. Мы узнали всех 16 участников плей-офф. Впереди — самое интересное! Но и на первом этапе случилось несколько ярких событий, которые точно запомнятся.Было весело! 10 событий, которыми запомнился исторический групповой этап клубного ЧМ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025: «ПСЖ» — «Интер Майами». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Палмейрас
Ботафого
28.06
Бенфика
Челси
28.06
ПСЖ
Интер Майами
29.06
Фламенго
Бавария
29.06
Интер М
Флуминенсе
30.06
Манчестер Сити
Аль-Хиляль
01.07
Реал Мадрид
Ювентус
01.07
Боруссия Д
Монтеррей
02.07
1/4 финала
Winner EF5
Winner EF6
04.07
Winner EF1
Winner EF2
05.07
Winner EF3
Winner EF4
05.07
Winner EF7
Winner EF8
05.07
1/2 финала
Winner QF 1
Winner QF 2
08.07
Winner QF 3
Winner QF 4
09.07
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
13.07

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close