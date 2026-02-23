Фамаликан - Каза Пия 23 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Каза Пия, которое состоится 23 Февраля 2026 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|25
|вр
|Лазар Царевич
|2
|зщ
|Gustavo García dos Santos
|55
|зщ
|Ибраима Ба
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|28
|зщ
|Педру Бонду
|80
|пз
|Педру Сантуш
|6
|пз
|Томми ван Де Лои
|23
|пз
|Жил Диаш
|20
|пз
|Гуштаву Са
|7
|пз
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|12
|нп
|Симон Элизор
|1
|вр
|Патрик Секейра
|43
|зщ
|David Sousa
|4
|зщ
|Жоау Голарт
|3
|зщ
|Kaly
|5
|зщ
|Абду Конте
|18
|пз
|Андреш Жералдеш
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|8
|пз
|Рафаэл Бриту
|29
|нп
|Жереми Ливолан
|10
|нп
|Дейлон Роша Ливраменто
|13
|нп
|Korede Osundina
|Жоау Перейра
|21.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 1
|16.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|2 : 1
|05.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|17.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 2
|13.01.2024
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|0 : 2
|13.03.2023
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 0
|18.09.2022
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 0
|15.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 0
|09.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 1
|01.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|5 : 0
|25.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|18.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 1
|14.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|3 : 2
|08.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|0 : 0
|02.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|23.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 3
|16.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|22
|59
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|23
|58
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|23
|55
| 4
Лига конференций
|Брага
|23
|42
|5
|Жил Висенте
|22
|40
|6
|Морейренсе
|23
|33
|7
|Фамаликан
|22
|32
|8
|Витория Гимарайнш
|23
|31
|9
|Эшторил
|22
|30
|10
|Арока
|23
|26
|11
|Алверка
|23
|26
|12
|Эштрела
|23
|23
|13
|Каза Пия
|22
|22
|14
|Насьонал
|23
|21
|15
|Риу Аве
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|23
|18
| 17
Зона вылета
|Санта-Клара
|23
|18
| 18
Зона вылета
|АВС
|23
|8