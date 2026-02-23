00:09 ()
Фамаликан - Каза Пия 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2026 22:15
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
23 Февраля 2026 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 23-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия)
Фамаликан
Каза Пия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Каза Пия, которое состоится 23 Февраля 2026 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Каза Пия
Лиссабон
25 Черногория вр Лазар Царевич
2 Бразилия зщ Gustavo García dos Santos
55 Сенегал зщ Ибраима Ба
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
28 Ангола зщ Педру Бонду
80 Португалия пз Педру Сантуш
6 Нидерланды пз Томми ван Де Лои
23 Португалия пз Жил Диаш
20 Португалия пз Гуштаву Са
7 Бразилия пз Marcos Vinicios Lopes Moura
12 Франция нп Симон Элизор
1 Коста-Рика вр Патрик Секейра
43 Бразилия зщ David Sousa
4 Португалия зщ Жоау Голарт
3 Ангола зщ Kaly
5 Португалия зщ Абду Конте
18 Португалия пз Андреш Жералдеш
80 Гана пз Лоуренс Офори
8 Португалия пз Рафаэл Бриту
29 Франция нп Жереми Ливолан
10 Кабо-Верде нп Дейлон Роша Ливраменто
13 США нп Korede Osundina
Главные тренеры
Португалия Жоау Перейра
История личных встреч
21.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Каза Пия1 : 1Фамаликан
16.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Фамаликан2 : 1Каза Пия
05.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Каза Пия1 : 1Фамаликан
17.05.2024 Португалия — Примейра 34-й тур Фамаликан1 : 2Каза Пия
13.01.2024 Португалия — Примейра 17-й тур Каза Пия0 : 2Фамаликан
13.03.2023 Португалия - Примейра 24-й тур Фамаликан1 : 0Каза Пия
18.09.2022 Португалия - Примейра 7-й тур Каза Пия1 : 0Фамаликан
15.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур 1 : 0Фамаликан
09.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Фамаликан3 : 1
01.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 5 : 0Фамаликан
25.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур Фамаликан3 : 0
18.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур 0 : 1Фамаликан
14.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур Каза Пия3 : 2
08.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур 0 : 0Каза Пия
02.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Каза Пия2 : 1
23.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур Каза Пия3 : 3
16.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур 3 : 0Каза Пия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2259
2
Лига чемпионов
Спортинг2358
3
Лига Европы
Бенфика2355
4
Лига конференций
Брага2342
5 Жил Висенте2240
6 Морейренсе2333
7 Фамаликан2232
8 Витория Гимарайнш2331
9 Эшторил2230
10 Арока2326
11 Алверка2326
12 Эштрела2323
13 Каза Пия2222
14 Насьонал2321
15 Риу Аве2220
16
Стыковая зона
Тондела2318
17
Зона вылета
Санта-Клара2318
18
Зона вылета
АВС238

Отзывы и комментарии к матчу

Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
