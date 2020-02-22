Страсбург - Лион 22 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Лион, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|39
|вр
|Майк Пендерс
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|24
|зщ
|Лукас Хёгсберг
|2
|зщ
|Эндрю Омобамиделе
|3
|пз
|Бен Чилуэлл
|32
|пз
|Валентин Барко
|29
|пз
|Самир Эль-Мурабет
|7
|нп
|Диегу Морейра
|19
|нп
|Хулио Энсисо
|20
|нп
|Мартиаль Годо
|9
|нп
|Хоакин Паничелли
|1
|вр
|Доминик Грейф
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|98
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|16
|зщ
|Абнер
|6
|пз
|Таннер Тессманн
|23
|пз
|Тайлер Мортон
|99
|пз
|Ноа Нарти
|10
|пз
|Павел Шульц
|9
|нп
|Эндрик
|Гари О'Нил
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|28.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|4 : 2
|30.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|4 : 3
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|27.02.2024
|Кубок Франции
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 3
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|28.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 2
|14.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 2
|10.04.2022
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|12.09.2021
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|3 : 1
|14.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 2
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 1
|05.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 1
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 4
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 0
|07.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|04.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 0
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|4 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|23
|52
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|22
|51
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|23
|40
| 5
Лига Европы
|Лилль
|22
|34
| 6
Лига конференций
|Монако
|23
|34
|7
|Ренн
|22
|34
|8
|Страсбург
|22
|31
|9
|Лорьян
|22
|31
|10
|Тулуза
|22
|30
|11
|Брест
|23
|30
|12
|Анже
|22
|29
|13
|Гавр
|22
|26
|14
|Ницца
|22
|23
|15
|Париж
|22
|22
| 16
Стыковая зона
|Осер
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Нант
|22
|14
| 18
Зона вылета
|Метц
|22
|13