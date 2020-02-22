01:33 ()
Суббота 21 февраля
Воскресенье 22 февраля
Страсбург - Лион 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 21:45
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
22 Февраля 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Страсбург
Лион

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Лион, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
39БельгияврМайк Пендерс
22Кот-д'ИвуарзщГела Дуэ
24ДаниязщЛукас Хёгсберг
2ИрландиязщЭндрю Омобамиделе
3АнглияпзБен Чилуэлл
32АргентинапзВалентин Барко
29ФранцияпзСамир Эль-Мурабет
7БельгиянпДиегу Морейра
19ПарагвайнпХулио Энсисо
20Кот-д'ИвуарнпМартиаль Годо
9АргентинанпХоакин Паничелли
1СловакияврДоминик Грейф
22АнголазщКлинтон Мата
19СенегалзщМусса Ньякате
33НидерландызщХанс Хатебур
98АнглиязщЭйнсли Мэйтленд-Найлс
16Бразилиязщ Абнер
6СШАпзТаннер Тессманн
23АнглияпзТайлер Мортон
99ДанияпзНоа Нарти
10ЧехияпзПавел Шульц
9Бразилиянп Эндрик
Главные тренеры
АнглияГари О'Нил
История личных встреч
26.10.2025Франция — Лига 19-й турЛион2 : 1Страсбург
28.03.2025Франция — Лига 127-й турСтрасбург4 : 2Лион
30.08.2024Франция — Лига 13-й турЛион4 : 3Страсбург
19.05.2024Франция - Лига 134-й турЛион2 : 1Страсбург
27.02.2024Кубок Франции1/4 финалаЛион0 : 0 4 : 3Страсбург
13.08.2023Франция - Лига 11-й турСтрасбург2 : 1Лион
28.04.2023Франция - Лига 133-й турСтрасбург1 : 2Лион
14.01.2023Франция - Лига 119-й турЛион1 : 2Страсбург
10.04.2022Франция - Лига 131-й турСтрасбург1 : 1Лион
12.09.2021Франция - Лига 15-й турЛион3 : 1Страсбург
14.02.2026Франция — Лига 122-й тур2 : 2Страсбург
08.02.2026Франция — Лига 121-й тур2 : 1Страсбург
05.02.2026Кубок Франции1/8 финалаСтрасбург3 : 1
01.02.2026Франция — Лига 120-й турСтрасбург1 : 2
25.01.2026Франция — Лига 119-й тур1 : 4Страсбург
15.02.2026Франция — Лига 122-й турЛион2 : 0
07.02.2026Франция — Лига 121-й тур0 : 1Лион
04.02.2026Кубок Франции1/8 финалаЛион2 : 0
01.02.2026Франция — Лига 120-й турЛион1 : 0
29.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турЛион4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс2352
2
Лига чемпионов
ПСЖ2251
3
Лига чемпионов
Лион2245
4
Лига чемпионов
Марсель2340
5
Лига Европы
Лилль2234
6
Лига конференций
Монако2334
7 Ренн2234
8 Страсбург2231
9 Лорьян2231
10 Тулуза2230
11 Брест2330
12 Анже2229
13 Гавр2226
14 Ницца2223
15 Париж2222
16
Стыковая зона
Осер2217
17
Зона вылета
Нант2214
18
Зона вылета
Метц2213

Отзывы и комментарии к матчу

Новости футбола

