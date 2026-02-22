01:32 ()
Суббота 21 февраля
Воскресенье 22 февраля
Сельта - Мальорка 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 19:30
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
22 Февраля 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 25-й тур
Сельта
Мальорка

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Мальорка, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
13РумынияврЙонуц Раду
2ШвециязщКарл Старфельт
20ИспаниязщМаркос Алонсо
17ИспаниязщХави Руэда
12ИспаниязщМану Фернандес
3ИспаниязщОскар Мингеса
15УругвайпзМатиас Весино
30ИспаниянпФер Лопес
9ИспаниянпФерран Жутгла
18ИспаниянпПабло Дуран
23ИспаниянпУго Альварес
1ИспанияврЛео Роман
23ИспаниязщПабло Маффео
27ИспаниязщДавид Лопес
22КолумбиязщХоан Мохика
24СловакиязщМартин Вальент
21ИспаниязщАнтонио Раильо
5ИспанияпзОмар Маскарель
10ИспанияпзСерхи Дардер
12ПортугалияпзСаму Кошта
17ИспаниянпХан Вирхили
7КосовонпВедат Мурики
Главные тренеры
ИспанияКлаудио Хиральдес
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
23.08.2025Испания — Примера2-й турМальорка1 : 1Сельта
05.04.2025Испания — Примера30-й турМальорка1 : 2Сельта
06.12.2024Испания — Примера16-й турСельта2 : 0Мальорка
13.01.2024Испания - Примера20-й турМальорка1 : 1Сельта
16.09.2023Испания - Примера5-й турСельта0 : 1Мальорка
17.04.2023Испания - Примера29-й турСельта0 : 1Мальорка
20.01.2023Испания - Примера18-й турМальорка1 : 0Сельта
06.03.2022Испания - Примера27-й турСельта4 : 3Мальорка
10.12.2021Испания - Примера17-й турМальорка0 : 0Сельта
30.06.2020Испания - Примера33-й турМальорка5 : 1Сельта
19.02.2026Лига ЕвропыСтыковые матчи. 1-й матч1 : 2Сельта
14.02.2026Испания — Примера24-й тур2 : 2Сельта
06.02.2026Испания — Примера23-й турСельта1 : 2
01.02.2026Испания — Примера22-й тур0 : 0Сельта
29.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й тур1 : 1Сельта
15.02.2026Испания — Примера24-й турМальорка1 : 2
07.02.2026Испания — Примера23-й тур3 : 0Мальорка
02.02.2026Испания — Примера22-й турМальорка4 : 1
25.01.2026Испания — Примера21-й тур3 : 0Мальорка
17.01.2026Испания — Примера20-й турМальорка3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2460
2
Лига чемпионов
Барселона2458
3
Лига чемпионов
Вильярреал2448
4
Лига чемпионов
Атлетико М2445
5
Лига Европы
Бетис2542
6
Лига конференций
Эспаньол2435
7 Сельта2434
8 Атлетик Б2534
9 Реал Сосьедад2532
10 Осасуна2430
11 Хетафе2429
12 Жирона2429
13 Севилья2426
14 Райо Вальекано2426
15 Валенсия2426
16 Алавес2426
17 Эльче2525
18
Зона вылета
Мальорка2424
19
Зона вылета
Леванте2418
20
Зона вылета
Овьедо2417

Отзывы и комментарии к матчу

