Сельта - Мальорка 22 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Мальорка, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Йонуц Раду
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|17
|зщ
|Хави Руэда
|12
|зщ
|Ману Фернандес
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|15
|пз
|Матиас Весино
|30
|нп
|Фер Лопес
|9
|нп
|Ферран Жутгла
|18
|нп
|Пабло Дуран
|23
|нп
|Уго Альварес
|1
|вр
|Лео Роман
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|27
|зщ
|Давид Лопес
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|5
|пз
|Омар Маскарель
|10
|пз
|Серхи Дардер
|12
|пз
|Саму Кошта
|17
|нп
|Хан Вирхили
|7
|нп
|Ведат Мурики
|Клаудио Хиральдес
|Хагоба Аррасате
|23.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 1
|05.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 2
|06.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|13.01.2024
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 1
|17.04.2023
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 1
|20.01.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 0
|06.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|4 : 3
|10.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 0
|30.06.2020
|Испания - Примера
|33-й тур
|5 : 1
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 2
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|2 : 2
|06.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 2
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 0
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 0
|02.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|4 : 1
|25.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 0
|17.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|3 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|24
|60
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|24
|58
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|24
|48
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|24
|45
| 5
Лига Европы
|Бетис
|25
|42
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|24
|35
|7
|Сельта
|24
|34
|8
|Атлетик Б
|25
|34
|9
|Реал Сосьедад
|25
|32
|10
|Осасуна
|24
|30
|11
|Хетафе
|24
|29
|12
|Жирона
|24
|29
|13
|Севилья
|24
|26
|14
|Райо Вальекано
|24
|26
|15
|Валенсия
|24
|26
|16
|Алавес
|24
|26
|17
|Эльче
|25
|25
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|24
|24
| 19
Зона вылета
|Леванте
|24
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|24
|17