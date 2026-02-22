Утрехт - ПЕК Зволле 22 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - ПЕК Зволле, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|23
|зщ
|Никлас Вестерлунн
|40
|зщ
|Матисс Дидден
|3
|зщ
|Майк ван дер Хорн
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|8
|пз
|Джан Боздоган
|21
|пз
|Гиваи Зехиэль
|20
|пз
|Дани де Вит
|10
|пз
|Йоанн Катлин
|77
|нп
|Анхель Аларкон
|18
|нп
|Артём Степанов
|16
|вр
|Том де Граф
|6
|зщ
|Тристан Гойер
|5
|зщ
|Тейс Велтхёйс
|4
|зщ
|Ансельмо Гарсия Макналти
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|8
|пз
|Зико Бюрместер
|9
|пз
|Юнес Намли
|25
|пз
|Тейс Остинг
|22
|пз
|Кай де Рой
|7
|нп
|Шола Шоретире
|10
|нп
|Кун Костонс
|Рон Янс
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 2
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|3 : 3
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 0
|03.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|5 : 1
|27.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 0
|07.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 1
|25.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|5 : 1
|30.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|3 : 3
|21.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|17.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|3 : 3
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 2
|11.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|1 : 3
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 1
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 1
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|4 : 2
|15.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|4 : 2
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 2
|31.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|4 : 1
|24.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 1
|17.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|23
|59
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|23
|45
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|23
|42
| 4
Лига Европы
|Аякс
|23
|42
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|23
|37
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|23
|36
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|23
|35
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|23
|31
|9
|Гронинген
|23
|31
|10
|Утрехт
|23
|30
|11
|Фортуна
|24
|29
|12
|Эксельсиор
|24
|26
|13
|ПЕК Зволле
|23
|26
|14
|Волендам
|23
|24
|15
|Гоу Эхед Иглс
|23
|23
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|23
|19
| 17
Зона вылета
|Телстар
|23
|18
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|23
|17