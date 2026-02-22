01:34 ()
Суббота 21 февраля
Воскресенье 22 февраля
Утрехт - ПЕК Зволле 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 15:30
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
22 Февраля 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Утрехт
ПЕК Зволле

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - ПЕК Зволле, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Утрехт
Утрехт
ПЕК Зволле
Зволле
1 Греция вр Вассилис Баркас
23 Дания зщ Никлас Вестерлунн
40 Бельгия зщ Матисс Дидден
3 Нидерланды зщ Майк ван дер Хорн
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
8 Германия пз Джан Боздоган
21 Нидерланды пз Гиваи Зехиэль
20 Нидерланды пз Дани де Вит
10 Франция пз Йоанн Катлин
77 Испания нп Анхель Аларкон
18 Украина нп Артём Степанов
16 Нидерланды вр Том де Граф
6 Нидерланды зщ Тристан Гойер
5 Нидерланды зщ Тейс Велтхёйс
4 Ирландия зщ Ансельмо Гарсия Макналти
2 Кюрасао зщ Шерел Флоранус
8 Нидерланды пз Зико Бюрместер
9 Дания пз Юнес Намли
25 Нидерланды пз Тейс Остинг
22 Нидерланды пз Кай де Рой
7 Англия нп Шола Шоретире
10 Нидерланды нп Кун Костонс
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
История личных встреч
31.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур ПЕК Зволле0 : 2Утрехт
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур ПЕК Зволле3 : 3Утрехт
11.08.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Утрехт1 : 0ПЕК Зволле
03.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Утрехт5 : 1ПЕК Зволле
27.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур ПЕК Зволле1 : 0Утрехт
07.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур ПЕК Зволле1 : 1Утрехт
25.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Утрехт5 : 1ПЕК Зволле
30.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Утрехт3 : 3ПЕК Зволле
21.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур ПЕК Зволле1 : 1Утрехт
17.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур ПЕК Зволле3 : 3Утрехт
14.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 2Утрехт
11.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 1 : 3Утрехт
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Утрехт0 : 1
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 1 : 1Утрехт
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 4 : 2Утрехт
15.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 4 : 2ПЕК Зволле
07.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур ПЕК Зволле1 : 2
31.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур ПЕК Зволле4 : 1
24.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 2 : 1ПЕК Зволле
17.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур ПЕК Зволле3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2359
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2345
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2342
4
Лига Европы
Аякс2342
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2337
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2336
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2335
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2331
9 Гронинген2331
10 Утрехт2330
11 Фортуна2429
12 Эксельсиор2426
13 ПЕК Зволле2326
14 Волендам2324
15 Гоу Эхед Иглс2323
16
Стыковая зона
НАК Бреда2319
17
Зона вылета
Телстар2318
18
Зона вылета
Хераклес2317

Отзывы и комментарии к матчу

