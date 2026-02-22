Аталанта - Наполи 22 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Наполи, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|69
|зщ
|Хонест Аханор
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|47
|пз
|Лоренцо Бернаскони
|10
|пз
|Лазар Самарджич
|59
|пз
|Никола Залевски
|90
|нп
|Никола Крстович
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|26
|пз
|Антонио Вергара
|20
|нп
|Элиф Элмас
|21
|нп
|Маттео Политано
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|Раффаэле Палладино
|Антонио Конте
|22.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 1
|18.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|2 : 3
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 3
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 3
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 2
|11.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 26-й тур
|2 : 0
|05.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|1 : 2
|03.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 3
|04.12.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 3
|21.02.2021
|Италия - Серия А
|23-й тур
|4 : 2
|17.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 0
|14.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|09.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|05.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 0
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|10.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 6 : 7
|07.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 3
|31.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|25
|61
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|25
|54
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|25
|50
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|25
|47
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|26
|46
| 6
Лига конференций
|Комо
|26
|45
|7
|Аталанта
|25
|42
|8
|Сассуоло
|26
|35
|9
|Болонья
|25
|33
|10
|Лацио
|25
|33
|11
|Удинезе
|25
|32
|12
|Парма
|25
|29
|13
|Кальяри
|25
|28
|14
|Торино
|25
|27
|15
|Кремонезе
|25
|24
|16
|Дженоа
|25
|24
|17
|Лечче
|25
|24
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|25
|21
| 19
Зона вылета
|Пиза
|25
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|26
|15