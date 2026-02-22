01:32 ()
Аталанта - Наполи 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 16:00
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
22 Февраля 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 26-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Аталанта
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Наполи, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Наполи
Неаполь
29ИталияврМарко Карнезекки
42ИталиязщДжорджио Скальвини
19АлбаниязщБерат Джимсити
69ИталиязщХонест Аханор
77ИталияпзДавиде Дзаппакоста
15НидерландыпзМартен де Рон
13Бразилияпз Эдерсон
47ИталияпзЛоренцо Бернаскони
10СербияпзЛазар Самарджич
59ПольшапзНикола Залевски
90ЧерногориянпНикола Крстович
32СербияврВаня Милинкович-Савич
31НидерландызщСэм Бёкема
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
5БразилиязщЖуан Жесус
68СловакияпзСтанислав Лоботка
26ИталияпзАнтонио Вергара
20Северная МакедониянпЭлиф Элмас
21ИталиянпМаттео Политано
19ДаниянпРасмус Хойлунд
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияАнтонио Конте
История личных встреч
22.11.2025Италия — Серия А12-й турНаполи3 : 1Аталанта
18.01.2025Италия — Серия А21-й турАталанта2 : 3Наполи
03.11.2024Италия — Серия А11-й турНаполи0 : 3Аталанта
30.03.2024Италия - Серия А30-й турНаполи0 : 3Аталанта
25.11.2023Италия - Серия А13-й турАталанта1 : 2Наполи
11.03.2023Италия - Серия АСерия А. 26-й турНаполи2 : 0Аталанта
05.11.2022Италия - Серия АСерия А. 13-й турАталанта1 : 2Наполи
03.04.2022Италия - Серия А31-й турАталанта1 : 3Наполи
04.12.2021Италия - Серия А16-й турНаполи2 : 3Аталанта
21.02.2021Италия - Серия А23-й турАталанта4 : 2Наполи
17.02.2026Лига чемпионовСтыковые матчи. 1-й матч2 : 0Аталанта
14.02.2026Италия — Серия А25-й тур0 : 2Аталанта
09.02.2026Италия — Серия А24-й турАталанта2 : 1
05.02.2026Кубок Италии1/4 финалаАталанта3 : 0
01.02.2026Италия — Серия А23-й тур0 : 0Аталанта
15.02.2026Италия — Серия А25-й турНаполи2 : 2
10.02.2026Кубок Италии1/4 финалаНаполи1 : 1 6 : 7
07.02.2026Италия — Серия А24-й тур2 : 3Наполи
31.01.2026Италия — Серия А23-й турНаполи2 : 1
28.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турНаполи2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2561
2
Лига чемпионов
Милан2554
3
Лига чемпионов
Наполи2550
4
Лига чемпионов
Рома2547
5
Лига Европы
Ювентус2646
6
Лига конференций
Комо2645
7 Аталанта2542
8 Сассуоло2635
9 Болонья2533
10 Лацио2533
11 Удинезе2532
12 Парма2529
13 Кальяри2528
14 Торино2527
15 Кремонезе2524
16 Дженоа2524
17 Лечче2524
18
Зона вылета
Фиорентина2521
19
Зона вылета
Пиза2515
20
Зона вылета
Верона2615

Отзывы и комментарии к матчу

Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

