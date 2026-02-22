Порту - Риу Аве 22 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Риу Аве, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|99
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Алберту Кошта
|3
|зщ
|Тьяго Силва
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|12
|зщ
|Зайду Занузи
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|22
|пз
|Алан Варела
|86
|пз
|Родригу Мора
|27
|нп
|Дениз Гюль
|77
|нп
|Оскар Петушевский
|11
|нп
|Пепе
|99
|вр
|Эннио ван дер Гау
|32
|зщ
|Якуб Брабец
|39
|зщ
|Густаво Манша
|5
|зщ
|Андреас Нтои
|77
|зщ
|Омар Ричардс
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|44
|пз
|Тамаш Никичер
|18
|пз
|Дарио Шпикич
|19
|пз
|Антонис Папаканеллос
|7
|нп
|Диого Безерра
|11
|нп
|Jalen Blesa
|Франческо Фариоли
|Сотирис Силайдопулос
|19.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|03.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 2
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|03.02.2024
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|28.08.2023
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 2
|18.02.2023
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|28.08.2022
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|3 : 1
|16.12.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 3-й тур
|1 : 0
|15.05.2021
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|0 : 3
|01.02.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 0
|15.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|09.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|02.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 1
|26.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|16.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 2
|08.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 0
|31.01.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 3
|25.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|4 : 0
|17.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|22
|59
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|22
|55
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|22
|52
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|22
|40
|5
|Брага
|22
|39
|6
|Морейренсе
|22
|33
|7
|Фамаликан
|22
|32
|8
|Витория Гимарайнш
|22
|31
|9
|Эшторил
|22
|30
|10
|Арока
|23
|26
|11
|Алверка
|23
|26
|12
|Эштрела
|23
|23
|13
|Каза Пия
|22
|22
|14
|Насьонал
|23
|21
|15
|Риу Аве
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|23
|18
| 17
Зона вылета
|Санта-Клара
|23
|18
| 18
Зона вылета
|АВС
|22
|8