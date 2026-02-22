01:34 ()
Суббота 21 февраля
Воскресенье 22 февраля
Порту - Риу Аве 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 22:30
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
22 Февраля 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 23-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Порту
Риу Аве

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Риу Аве, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Порту
Порту
Риу Аве
Вила-ду-Конде
99 Португалия вр Диогу Кошта
20 Португалия зщ Алберту Кошта
3 Бразилия зщ Тьяго Силва
5 Польша зщ Ян Беднарек
12 Нигерия зщ Зайду Занузи
8 Дания пз Виктор Фрохольдт
22 Аргентина пз Алан Варела
86 Португалия пз Родригу Мора
27 Турция нп Дениз Гюль
77 Польша нп Оскар Петушевский
11 Бразилия нп Пепе
99 Нидерланды вр Эннио ван дер Гау
32 Чехия зщ Якуб Брабец
39 Бразилия зщ Густаво Манша
5 Греция зщ Андреас Нтои
77 Англия зщ Омар Ричардс
17 Греция пз Мариус Врусаи
44 Венгрия пз Тамаш Никичер
18 Хорватия пз Дарио Шпикич
19 Греция пз Антонис Папаканеллос
7 Бразилия нп Диого Безерра
11 Испания нп Jalen Blesa
Италия Франческо Фариоли
Греция Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
19.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Риу Аве0 : 3Порту
03.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Риу Аве2 : 2Порту
24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Порту2 : 0Риу Аве
03.02.2024 Португалия — Примейра 20-й тур Порту0 : 0Риу Аве
28.08.2023 Португалия — Примейра 3-й тур Риу Аве1 : 2Порту
18.02.2023 Португалия - Примейра 21-й тур Порту1 : 0Риу Аве
28.08.2022 Португалия - Примейра 4-й тур Риу Аве3 : 1Порту
16.12.2021 Португалия - Кубок лиги Группа D. 3-й тур Порту1 : 0Риу Аве
15.05.2021 Португалия - Примейра 33-й тур Риу Аве0 : 3Порту
01.02.2021 Португалия - Примейра 16-й тур Порту2 : 0Риу Аве
15.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур 0 : 1Порту
09.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Порту1 : 1
02.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 2 : 1Порту
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Порту3 : 1
26.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур Порту3 : 0
16.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур Риу Аве1 : 2
08.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур 3 : 0Риу Аве
31.01.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Риу Аве0 : 3
25.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур 4 : 0Риу Аве
17.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур Риу Аве0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2259
2
Лига чемпионов
Спортинг2255
3
Лига Европы
Бенфика2252
4
Лига конференций
Жил Висенте2240
5 Брага2239
6 Морейренсе2233
7 Фамаликан2232
8 Витория Гимарайнш2231
9 Эшторил2230
10 Арока2326
11 Алверка2326
12 Эштрела2323
13 Каза Пия2222
14 Насьонал2321
15 Риу Аве2220
16
Стыковая зона
Тондела2318
17
Зона вылета
Санта-Клара2318
18
Зона вылета
АВС228

Отзывы и комментарии к матчу

