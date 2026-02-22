Твенте - Гронинген 22 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Гронинген, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|23
|зщ
|Став Лемкин
|43
|зщ
|Руд Нейстад
|39
|зщ
|Матс Ротс
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|20
|пз
|Томас ван ден Белт
|27
|пз
|Сондре Эрьясетер
|11
|нп
|Дан Ротс
|14
|нп
|Кристиан Хлинссон
|10
|нп
|Сэм Ламмерс
|1
|вр
|Этьен Вассен
|5
|зщ
|Марко Ренте
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|22
|зщ
|Sven Bouland
|43
|зщ
|Марвин Персман
|17
|пз
|David van der Werff
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|18
|пз
|Тиго Ланд
|14
|пз
|Йорг Схрёдерс
|10
|пз
|Юнес Таха
|26
|нп
|Том ван Берген
|Джозеф Остинг
|Джон ван ден Бром
|Дик Люккин
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 1
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|2 : 0
|05.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 1
|16.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|3 : 0
|11.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|01.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 1
|17.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 2
|25.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|3 : 1
|18.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 0
|15.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|5 : 0
|03.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 1 ДВ
|30.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|24.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|0 : 0
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 2
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 2
|31.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 0
|25.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 2
|18.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|23
|59
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|23
|45
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|23
|42
| 4
Лига Европы
|Аякс
|23
|42
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|23
|37
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|23
|36
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|23
|35
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|23
|31
|9
|Гронинген
|23
|31
|10
|Утрехт
|23
|30
|11
|Фортуна
|24
|29
|12
|Эксельсиор
|24
|26
|13
|ПЕК Зволле
|23
|26
|14
|Волендам
|23
|24
|15
|Гоу Эхед Иглс
|23
|23
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|23
|19
| 17
Зона вылета
|Телстар
|23
|18
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|23
|17