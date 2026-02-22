01:33 ()
Онлайн трансляции
Суббота 21 февраля
Воскресенье 22 февраля
Свернуть список

Твенте - Гронинген 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 13:15
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
22 Февраля 2026 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Твенте
Гронинген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Гронинген, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
Гронинген
Гронинген
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
23 Израиль зщ Став Лемкин
43 Нидерланды зщ Руд Нейстад
39 Нидерланды зщ Матс Ротс
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
20 Нидерланды пз Томас ван ден Белт
27 Норвегия пз Сондре Эрьясетер
11 Нидерланды нп Дан Ротс
14 Исландия нп Кристиан Хлинссон
10 Нидерланды нп Сэм Ламмерс
1 Нидерланды вр Этьен Вассен
5 Германия зщ Марко Ренте
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
22 Нидерланды зщ Sven Bouland
43 Бельгия зщ Марвин Персман
17 Нидерланды пз David van der Werff
6 Нидерланды пз Стейе Ресинк
18 Нидерланды пз Тиго Ланд
14 Нидерланды пз Йорг Схрёдерс
10 Марокко пз Юнес Таха
26 Нидерланды нп Том ван Берген
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
Нидерланды Джон ван ден Бром
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Гронинген1 : 1Твенте
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Гронинген1 : 1Твенте
15.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Твенте2 : 0Гронинген
05.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Гронинген1 : 1Твенте
16.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Твенте3 : 0Гронинген
11.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Твенте3 : 0Гронинген
01.10.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Гронинген1 : 1Твенте
17.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Гронинген2 : 2Твенте
25.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Твенте3 : 1Гронинген
18.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Твенте0 : 0Гронинген
15.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 1Твенте
07.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Твенте5 : 0
03.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала 2 : 1 ДВТвенте
30.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 2 : 2Твенте
24.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Твенте0 : 0
14.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Гронинген1 : 2
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Гронинген1 : 2
31.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 2 : 0Гронинген
25.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Гронинген1 : 2
18.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 0 : 2Гронинген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2359
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2345
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2342
4
Лига Европы
Аякс2342
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2337
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2336
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2335
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2331
9 Гронинген2331
10 Утрехт2330
11 Фортуна2429
12 Эксельсиор2426
13 ПЕК Зволле2326
14 Волендам2324
15 Гоу Эхед Иглс2323
16
Стыковая зона
НАК Бреда2319
17
Зона вылета
Телстар2318
18
Зона вылета
Хераклес2317

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close