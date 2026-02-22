Ницца - Лорьян 22 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Лорьян, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|31
|вр
|Максим Дюпе
|37
|зщ
|Коджо Оппонг
|2
|зщ
|Али Абди
|28
|зщ
|Джума Ба
|92
|пз
|Жонатан Клосс
|8
|пз
|Морган Сансон
|20
|пз
|Том Луше
|10
|пз
|Софьян Диоп
|6
|пз
|Хишем Будауи
|25
|нп
|Мохамед-Али Шо
|21
|нп
|Исак Янссон
|38
|вр
|Ивон Мвого
|2
|зщ
|Игор Кариока
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|8
|зщ
|Ноа Кадиу
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|44
|пз
|Дарлин Йонгва
|11
|пз
|Тео Ле Брис
|6
|пз
|Лоран Абергель
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|10
|пз
|Пабло Пажи
|12
|нп
|Бамба Дьенг
|Франк Эз
|Оливье Панталони
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|3 : 1
|19.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|3 : 0
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|19.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|30.10.2022
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 2
|17.04.2022
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 1
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 0
|14.03.2021
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 2
|18.02.2017
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 1
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 0
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|04.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 2
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 2
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 0
|07.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|04.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 0
|31.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 1
|24.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|23
|52
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|22
|51
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|23
|40
| 5
Лига Европы
|Лилль
|22
|34
| 6
Лига конференций
|Монако
|23
|34
|7
|Ренн
|22
|34
|8
|Страсбург
|22
|31
|9
|Лорьян
|22
|31
|10
|Тулуза
|22
|30
|11
|Брест
|23
|30
|12
|Анже
|22
|29
|13
|Гавр
|22
|26
|14
|Ницца
|22
|23
|15
|Париж
|22
|22
| 16
Стыковая зона
|Осер
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Нант
|22
|14
| 18
Зона вылета
|Метц
|22
|13