01:33 ()
Онлайн трансляции
Суббота 21 февраля
Воскресенье 22 февраля
Свернуть список

Ницца - Лорьян 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 18:15
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
22 Февраля 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Ницца
Лорьян

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Лорьян, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Лорьян
Лорьян
31ФранцияврМаксим Дюпе
37ГаназщКоджо Оппонг
2ТунисзщАли Абди
28Сьерра-ЛеонезщДжума Ба
92ФранцияпзЖонатан Клосс
8ФранцияпзМорган Сансон
20ФранцияпзТом Луше
10ФранцияпзСофьян Диоп
6АлжирпзХишем Будауи
25ФранциянпМохамед-Али Шо
21ШвециянпИсак Янссон
38ШвейцарияврИвон Мвого
2БразилиязщИгор Кариока
3ТунисзщМонтассар Тальби
8ФранциязщНоа Кадиу
43Буркина-ФасозщАрсен Куасси
44КамерунпзДарлин Йонгва
11ФранцияпзТео Ле Брис
6ФранцияпзЛоран Абергель
17ФранцияпзЖан-Виктор Макенго
10ФранцияпзПабло Пажи
12СенегалнпБамба Дьенг
Главные тренеры
ФранцияФранк Эз
ФранцияОливье Панталони
История личных встреч
30.11.2025Франция — Лига 114-й турЛорьян3 : 1Ницца
19.04.2024Франция - Лига 130-й турНицца3 : 0Лорьян
20.08.2023Франция - Лига 12-й турЛорьян1 : 1Ницца
19.03.2023Франция - Лига 128-й турНицца1 : 1Лорьян
30.10.2022Франция - Лига 113-й турЛорьян1 : 2Ницца
17.04.2022Франция - Лига 132-й турНицца2 : 1Лорьян
22.09.2021Франция - Лига 17-й турЛорьян1 : 0Ницца
14.03.2021Франция - Лига 129-й турЛорьян1 : 1Ницца
23.12.2020Франция - Лига 117-й турНицца2 : 2Лорьян
18.02.2017Франция - Лига 126-й турЛорьян0 : 1Ницца
15.02.2026Франция — Лига 122-й тур2 : 0Ницца
08.02.2026Франция — Лига 121-й турНицца0 : 0
04.02.2026Кубок Франции1/8 финалаНицца3 : 2
01.02.2026Франция — Лига 120-й турНицца2 : 2
29.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й тур1 : 0Ницца
15.02.2026Франция — Лига 122-й турЛорьян2 : 0
07.02.2026Франция — Лига 121-й тур2 : 0Лорьян
04.02.2026Кубок Франции1/8 финалаЛорьян2 : 0
31.01.2026Франция — Лига 120-й турЛорьян2 : 1
24.01.2026Франция — Лига 119-й тур0 : 2Лорьян
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс2352
2
Лига чемпионов
ПСЖ2251
3
Лига чемпионов
Лион2245
4
Лига чемпионов
Марсель2340
5
Лига Европы
Лилль2234
6
Лига конференций
Монако2334
7 Ренн2234
8 Страсбург2231
9 Лорьян2231
10 Тулуза2230
11 Брест2330
12 Анже2229
13 Гавр2226
14 Ницца2223
15 Париж2222
16
Стыковая зона
Осер2217
17
Зона вылета
Нант2214
18
Зона вылета
Метц2213

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close