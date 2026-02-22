Эшторил - Жил Висенте 22 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Жил Висенте, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|21.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 0
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 0
|18.02.2024
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 3
|17.09.2023
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|5 : 3
|31.03.2023
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 0
|07.10.2022
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 1
|04.03.2022
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|03.10.2021
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 2
|08.03.2015
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|15.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|3 : 0
|07.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 2
|31.01.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 4
|24.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|4 : 2
|19.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 5
|14.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|07.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 2
|01.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|5 : 0
|26.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|17.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|22
|59
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|22
|55
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|22
|52
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|22
|40
|5
|Брага
|22
|39
|6
|Морейренсе
|22
|33
|7
|Фамаликан
|22
|32
|8
|Витория Гимарайнш
|22
|31
|9
|Эшторил
|22
|30
|10
|Арока
|23
|26
|11
|Алверка
|23
|26
|12
|Эштрела
|23
|23
|13
|Каза Пия
|22
|22
|14
|Насьонал
|23
|21
|15
|Риу Аве
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|23
|18
| 17
Зона вылета
|Санта-Клара
|23
|18
| 18
Зона вылета
|АВС
|22
|8