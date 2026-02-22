01:34 ()
Эшторил - Жил Висенте 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 20:00
Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
22 Февраля 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 23-й тур
Эшторил
Жил Висенте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Жил Висенте, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эшторил
Эшторил
Жил Висенте
Барселуш
История личных встреч
21.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Жил Висенте2 : 0Эшторил
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Жил Висенте1 : 2Эшторил
25.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Эшторил0 : 0Жил Висенте
18.02.2024 Португалия — Примейра 22-й тур Эшторил1 : 3Жил Висенте
17.09.2023 Португалия — Примейра 5-й тур Жил Висенте5 : 3Эшторил
31.03.2023 Португалия - Примейра 26-й тур Эшторил1 : 0Жил Висенте
07.10.2022 Португалия - Примейра 9-й тур Жил Висенте0 : 1Эшторил
04.03.2022 Португалия - Примейра 25-й тур Жил Висенте0 : 0Эшторил
03.10.2021 Португалия - Примейра 8-й тур Эшторил2 : 2Жил Висенте
08.03.2015 Португалия - Примейра 24-й тур Эшторил1 : 1Жил Висенте
15.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур 3 : 0Эшторил
07.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Эшторил2 : 2
31.01.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 2 : 4Эшторил
24.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур Эшторил4 : 2
19.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур 0 : 5Эшторил
14.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур Жил Висенте2 : 1
07.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур 1 : 2Жил Висенте
01.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Жил Висенте5 : 0
26.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур 3 : 0Жил Висенте
17.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур Жил Висенте2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2259
2
Лига чемпионов
Спортинг2255
3
Лига Европы
Бенфика2252
4
Лига конференций
Жил Висенте2240
5 Брага2239
6 Морейренсе2233
7 Фамаликан2232
8 Витория Гимарайнш2231
9 Эшторил2230
10 Арока2326
11 Алверка2326
12 Эштрела2323
13 Каза Пия2222
14 Насьонал2321
15 Риу Аве2220
16
Стыковая зона
Тондела2318
17
Зона вылета
Санта-Клара2318
18
Зона вылета
АВС228

