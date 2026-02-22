01:34 ()
Гоу Эхед Иглс - Хераклес 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 15:30
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
22 Февраля 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
Хераклес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Хераклес, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Хераклес
Алмело
22 Бельгия вр Яри Де Бюссер
2 Исландия зщ Альфонс Сампстед
26 Нидерланды зщ Юлиюс Дирксен
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
29 Дания зщ Аске Адельгор
21 Нидерланды пз Мелле Мёленстен
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
7 Дания пз Якоб Бреум
17 Бельгия пз Матис Сюре
19 Суринам нп Яден Слори
9 Исландия нп Стефан Сигурдарсон
22 Нидерланды вр Ремко Пасвер
23 Нидерланды зщ Майк те Вирик
27 Нидерланды зщ Jop Tijink
24 Словакия зщ Иван Месик
2 Нидерланды зщ Мимейрхел Бенита
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
5 Нидерланды зщ Джевенсио ван дер Кюст
73 Нидерланды пз Валид Улд-Чих
9 Нидерланды пз Наджи Унювар
19 Босния и Герцеговина пз Лука Куленович
70 Австралия нп Айдин Хрустич
Главные тренеры
Нидерланды Мелвин Бул
История личных встреч
14.01.2026 Кубок Нидерландов 1/8 финала Гоу Эхед Иглс2 : 2 2 : 1Хераклес
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Хераклес4 : 2Гоу Эхед Иглс
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Хераклес4 : 2Гоу Эхед Иглс
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Гоу Эхед Иглс4 : 1Хераклес
15.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Хераклес2 : 0Гоу Эхед Иглс
07.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Гоу Эхед Иглс4 : 0Хераклес
12.01.2023 Кубок Нидерландов 1/16 финала Хераклес0 : 1Гоу Эхед Иглс
23.01.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Хераклес1 : 1Гоу Эхед Иглс
16.10.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Гоу Эхед Иглс4 : 2Хераклес
08.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 4Хераклес
15.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 0Гоу Эхед Иглс
11.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 3
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1
05.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала 2 : 1Гоу Эхед Иглс
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 1 : 1Гоу Эхед Иглс
14.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Хераклес0 : 1
07.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 4 : 1Хераклес
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Хераклес2 : 1
25.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 4 : 2Хераклес
18.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Хераклес0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2359
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2345
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2342
4
Лига Европы
Аякс2342
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2337
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2336
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2335
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2331
9 Гронинген2331
10 Утрехт2330
11 Фортуна2429
12 Эксельсиор2426
13 ПЕК Зволле2326
14 Волендам2324
15 Гоу Эхед Иглс2323
16
Стыковая зона
НАК Бреда2319
17
Зона вылета
Телстар2318
18
Зона вылета
Хераклес2317

