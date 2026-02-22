Гоу Эхед Иглс - Хераклес 22 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Хераклес, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|22
|вр
|Яри Де Бюссер
|2
|зщ
|Альфонс Сампстед
|26
|зщ
|Юлиюс Дирксен
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|21
|пз
|Мелле Мёленстен
|8
|пз
|Эверт Линторст
|7
|пз
|Якоб Бреум
|17
|пз
|Матис Сюре
|19
|нп
|Яден Слори
|9
|нп
|Стефан Сигурдарсон
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|23
|зщ
|Майк те Вирик
|27
|зщ
|Jop Tijink
|24
|зщ
|Иван Месик
|2
|зщ
|Мимейрхел Бенита
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|5
|зщ
|Джевенсио ван дер Кюст
|73
|пз
|Валид Улд-Чих
|9
|пз
|Наджи Унювар
|19
|пз
|Лука Куленович
|70
|нп
|Айдин Хрустич
|Мелвин Бул
|14.01.2026
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 2 2 : 1
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|4 : 2
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|4 : 2
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|4 : 1
|15.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|4 : 0
|12.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|0 : 1
|23.01.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 1
|16.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|4 : 2
|08.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 4
|15.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 0
|11.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 3
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 1
|05.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 1
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 1
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|0 : 1
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|4 : 1
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 1
|25.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|4 : 2
|18.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|23
|59
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|23
|45
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|23
|42
| 4
Лига Европы
|Аякс
|23
|42
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|23
|37
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|23
|36
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|23
|35
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|23
|31
|9
|Гронинген
|23
|31
|10
|Утрехт
|23
|30
|11
|Фортуна
|24
|29
|12
|Эксельсиор
|24
|26
|13
|ПЕК Зволле
|23
|26
|14
|Волендам
|23
|24
|15
|Гоу Эхед Иглс
|23
|23
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|23
|19
| 17
Зона вылета
|Телстар
|23
|18
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|23
|17