Суббота 21 февраля
Воскресенье 22 февраля
Колос - Полесье 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 13:00
Стадион: Колос (Борисполь, Украина), вместимость: 7500
22 Февраля 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 17-й тур
Колос
Полесье

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Полесье, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Борисполь, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колос
Ковалёвка
Полесье
Житомир
Главные тренеры
Украина Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
10.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Полесье0 : 1Колос
27.04.2025 Украина — Премьер-лига 26-й тур Колос1 : 1Полесье
25.10.2024 Украина — Премьер-лига 11-й тур Полесье1 : 1Колос
14.04.2024 Украина - Премьер-лига 24-й тур Полесье1 : 0Колос
01.10.2023 Украина - Премьер-лига 9-й тур Колос0 : 0Полесье
13.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Колос
06.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур Колос0 : 0
28.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 0 : 0Колос
22.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Колос2 : 1
07.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 1 : 3Колос
13.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур Полесье3 : 2
07.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур 1 : 0Полесье
30.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Полесье2 : 0
23.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Полесье0 : 0
09.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 0 : 3Полесье
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ЛНЗ Черкассы1738
2
Лига конференций
Шахтёр1635
3
Лига конференций
Полесье1630
4 Динамо К1729
5 Кривбасс1727
6 Металлист 19251625
7 Колос1625
8 Заря1623
9 Верес1621
10 Карпаты1619
11 Рух В1719
12 Оболонь-Бровар1617
13
Стыковая зона
Кудровка1615
14
Стыковая зона
Эпицентр1714
15
Зона вылета
Александрия1611
16
Зона вылета
Полтава179

