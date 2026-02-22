01:33 ()
Суббота 21 февраля
Воскресенье 22 февраля
Лос-Анджелес - Интер Майами 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 04:30
Стадион: Би-Эм-О Стэдиум (Лос-Анджелес, США), вместимость: 22902
22 Февраля 2026 года в 05:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Лос-Анджелес
Интер Майами

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лос-Анджелес - Интер Майами, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Би-Эм-О Стэдиум (Лос-Анджелес, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
Аргентина Хавьер Маскерано
История личных встреч
04.09.2023 США — Major League Soccer США - MLS Лос-Анджелес1 : 3Интер Майами
12.03.2022 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами0 : 2Лос-Анджелес
02.03.2020 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Лос-Анджелес1 : 0Интер Майами
23.11.2025 США — Major League Soccer 1/4 финала 2 : 2 4 : 3Лос-Анджелес
03.11.2025 США — Major League Soccer 1/8 финала 1 : 4Лос-Анджелес
30.10.2025 США — Major League Soccer 1/8 финала Лос-Анджелес2 : 1
19.10.2025 США — Major League Soccer МЛС 2 : 2Лос-Анджелес
13.10.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 0Лос-Анджелес
06.12.2025 США — Major League Soccer Финал Интер Майами3 : 1
30.11.2025 США — Major League Soccer 1/2 финала Интер Майами5 : 1
24.11.2025 США — Major League Soccer 1/4 финала 0 : 4Интер Майами
09.11.2025 США — Major League Soccer 1/8 финала Интер Майами4 : 0
02.11.2025 США — Major League Soccer 1/8 финала 2 : 1Интер Майами
Турнирная таблица
МЛС
КомандаИО
1 Коламбус Крю00
2 Чикаго Файр00
3 Даллас00
4 Нью-Йорк Ред Буллз00
5 Нью-Инглэнд Революшн00
6 Ди-Си Юнайтед00
7 Сан-Хосе Эртквейкс00
8 Спортинг Канзас-Сити00
9 Реал Солт-Лейк00
10 Лос-Анджелес Гэлакси00
11 Хьюстон Динамо00
12 Колорадо Рэпидз00
13 Торонто00
14 Сиэтл Саундерс00
15 Клёб де Фут Монреаль00
16 Филадельфия Юнион00
17 Миннесота Юнайтед00
18 Орландо Сити00
19 Портленд Тимберс00
20 Ванкувер Уайткэпс00
21 Нью-Йорк Сити00
22 Цинциннати00
23 Атланта Юнайтед00
24 Лос-Анджелес00
25 Нэшвилл00
26 Интер Майами00
27 Остин00
28 Шарлотт00
29 Сент-Луис Сити00
30 Сан-Диего00
Западная конференция
КомандаИО
1 Даллас00
2 Сан-Хосе Эртквейкс00
3 Спортинг Канзас-Сити00
4 Реал Солт-Лейк00
5 Лос-Анджелес Гэлакси00
6 Хьюстон Динамо00
7 Колорадо Рэпидз00
8 Сиэтл Саундерс00
9 Миннесота Юнайтед00
10 Портленд Тимберс00
11 Ванкувер Уайткэпс00
12 Лос-Анджелес00
13 Остин00
14 Сент-Луис Сити00
15 Сан-Диего00
Восточная конференция
КомандаИО
1 Коламбус Крю00
2 Чикаго Файр00
3 Нью-Йорк Ред Буллз00
4 Нью-Инглэнд Революшн00
5 Ди-Си Юнайтед00
6 Торонто00
7 Клёб де Фут Монреаль00
8 Филадельфия Юнион00
9 Орландо Сити00
10 Нью-Йорк Сити00
11 Цинциннати00
12 Атланта Юнайтед00
13 Нэшвилл00
14 Интер Майами00
15 Шарлотт00

Отзывы и комментарии к матчу

