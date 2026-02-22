Лос-Анджелес - Интер Майами 22 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лос-Анджелес - Интер Майами, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Би-Эм-О Стэдиум (Лос-Анджелес, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Хавьер Маскерано
|04.09.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 3
|12.03.2022
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|0 : 2
|02.03.2020
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 0
|23.11.2025
|США — Major League Soccer
|1/4 финала
|2 : 2 4 : 3
|03.11.2025
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|1 : 4
|30.10.2025
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|2 : 1
|19.10.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 2
|13.10.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 0
|06.12.2025
|США — Major League Soccer
|Финал
|3 : 1
|30.11.2025
|США — Major League Soccer
|1/2 финала
|5 : 1
|24.11.2025
|США — Major League Soccer
|1/4 финала
|0 : 4
|09.11.2025
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|4 : 0
|02.11.2025
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Коламбус Крю
|0
|0
|2
|Чикаго Файр
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|4
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0
|0
|5
|Нью-Инглэнд Революшн
|0
|0
|6
|Ди-Си Юнайтед
|0
|0
|7
|Сан-Хосе Эртквейкс
|0
|0
|8
|Спортинг Канзас-Сити
|0
|0
|9
|Реал Солт-Лейк
|0
|0
|10
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0
|0
|11
|Хьюстон Динамо
|0
|0
|12
|Колорадо Рэпидз
|0
|0
|13
|Торонто
|0
|0
|14
|Сиэтл Саундерс
|0
|0
|15
|Клёб де Фут Монреаль
|0
|0
|16
|Филадельфия Юнион
|0
|0
|17
|Миннесота Юнайтед
|0
|0
|18
|Орландо Сити
|0
|0
|19
|Портленд Тимберс
|0
|0
|20
|Ванкувер Уайткэпс
|0
|0
|21
|Нью-Йорк Сити
|0
|0
|22
|Цинциннати
|0
|0
|23
|Атланта Юнайтед
|0
|0
|24
|Лос-Анджелес
|0
|0
|25
|Нэшвилл
|0
|0
|26
|Интер Майами
|0
|0
|27
|Остин
|0
|0
|28
|Шарлотт
|0
|0
|29
|Сент-Луис Сити
|0
|0
|30
|Сан-Диего
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас
|0
|0
|2
|Сан-Хосе Эртквейкс
|0
|0
|3
|Спортинг Канзас-Сити
|0
|0
|4
|Реал Солт-Лейк
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0
|0
|6
|Хьюстон Динамо
|0
|0
|7
|Колорадо Рэпидз
|0
|0
|8
|Сиэтл Саундерс
|0
|0
|9
|Миннесота Юнайтед
|0
|0
|10
|Портленд Тимберс
|0
|0
|11
|Ванкувер Уайткэпс
|0
|0
|12
|Лос-Анджелес
|0
|0
|13
|Остин
|0
|0
|14
|Сент-Луис Сити
|0
|0
|15
|Сан-Диего
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Коламбус Крю
|0
|0
|2
|Чикаго Файр
|0
|0
|3
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0
|0
|4
|Нью-Инглэнд Революшн
|0
|0
|5
|Ди-Си Юнайтед
|0
|0
|6
|Торонто
|0
|0
|7
|Клёб де Фут Монреаль
|0
|0
|8
|Филадельфия Юнион
|0
|0
|9
|Орландо Сити
|0
|0
|10
|Нью-Йорк Сити
|0
|0
|11
|Цинциннати
|0
|0
|12
|Атланта Юнайтед
|0
|0
|13
|Нэшвилл
|0
|0
|14
|Интер Майами
|0
|0
|15
|Шарлотт
|0
|0