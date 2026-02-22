01:31 ()
Ноттингем Форест - Ливерпуль 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 16:00
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
22 Февраля 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Ноттингем Форест
Ливерпуль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Ливерпуль, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Ливерпуль
Ливерпуль
27 Германия вр Штефан Ортега
34 Нигерия зщ Ола Айна
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
21 Англия пз Омари Хатчинсон
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
8 Англия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
7 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
19 Бразилия нп Игор Жезус
1 Бразилия вр Алисон Бекер
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
5 Франция зщ Ибраима Конате
6 Венгрия зщ Милош Керкез
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
7 Германия пз Флориан Вирц
18 Нидерланды пз Коди Гакпо
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
11 Египет нп Мохамед Салах
22 Франция нп Уго Экитике
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Португалия Витор Перейра
Португалия Витор Перейра
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Ливерпуль0 : 3Ноттингем Форест
14.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Ноттингем Форест1 : 1Ливерпуль
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Ливерпуль0 : 1Ноттингем Форест
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Ноттингем Форест0 : 1Ливерпуль
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ливерпуль3 : 0Ноттингем Форест
22.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Ливерпуль3 : 2Ноттингем Форест
22.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ноттингем Форест1 : 0Ливерпуль
20.03.2022 Кубок Англии 1/4 финала Ноттингем Форест0 : 1Ливерпуль
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 3Ноттингем Форест
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Ноттингем Форест0 : 0
06.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 3 : 1Ноттингем Форест
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Ноттингем Форест1 : 1
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Ноттингем Форест4 : 0
14.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала Ливерпуль3 : 0
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 0 : 1Ливерпуль
08.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Ливерпуль1 : 2
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Ливерпуль4 : 1
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Ливерпуль6 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2758
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2653
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2751
4
Лига чемпионов
Челси2745
5
Лига Европы
Манчестер Юнайтед2645
6 Ливерпуль2642
7 Брентфорд2740
8 Эвертон2637
9 Борнмут2637
10 Ньюкасл Юнайтед2636
11 Сандерленд2636
12 Брайтон энд Хоув Альбион2734
13 Фулхэм2634
14 Кристал Пэлас2632
15 Лидс Юнайтед2731
16 Тоттенхэм Хотспур2629
17 Ноттингем Форест2627
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2624
19
Зона вылета
Бёрнли2719
20
Зона вылета
Вулверхэмптон2710

Отзывы и комментарии к матчу

