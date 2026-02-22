Ноттингем Форест - Ливерпуль 22 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Ливерпуль, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|27
|вр
|Штефан Ортега
|34
|зщ
|Ола Айна
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|21
|пз
|Омари Хатчинсон
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|7
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|19
|нп
|Игор Жезус
|1
|вр
|Алисон Бекер
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|6
|зщ
|Милош Керкез
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|7
|пз
|Флориан Вирц
|18
|пз
|Коди Гакпо
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|11
|нп
|Мохамед Салах
|22
|нп
|Уго Экитике
|Шон Дайч
|Витор Перейра
|Витор Перейра
|Арне Слот
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|22.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 2
|22.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|20.03.2022
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 1
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|06.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 1
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|4 : 0
|14.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|3 : 0
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|08.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 1
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|6 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|27
|58
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|26
|53
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|27
|51
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|27
|45
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|26
|45
|6
|Ливерпуль
|26
|42
|7
|Брентфорд
|27
|40
|8
|Эвертон
|26
|37
|9
|Борнмут
|26
|37
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|36
|11
|Сандерленд
|26
|36
|12
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|34
|13
|Фулхэм
|26
|34
|14
|Кристал Пэлас
|26
|32
|15
|Лидс Юнайтед
|27
|31
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|29
|17
|Ноттингем Форест
|26
|27
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|27
|19
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|27
|10