Ягеллония - Радомяк 22 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - Радомяк, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Адриан Семенец
|Жоау Энрикеш
|Гонсалу Фейо
|17.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|1 : 2
|02.02.2025
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|5 : 0
|27.07.2024
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|2 : 3
|16.03.2024
|Польша - Экстракласса
|25-й тур
|0 : 2
|17.09.2023
|Польша - Экстракласса
|8-й тур
|3 : 2
|20.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 21-й тур
|0 : 0
|06.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 4-й тур
|1 : 2
|11.04.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 28-й тур
|2 : 2
|18.10.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 11-й тур
|1 : 1
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|14.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|0 : 0
|07.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|4 : 1
|31.01.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|1 : 3
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|13.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|0 : 2
|08.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|0 : 0
|06.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|2 : 2
|28.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|4 : 0
|23.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|4 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ягеллония
|20
|36
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|21
|34
| 3
Лига конференций
|Ракув
|22
|34
| 4
Лига конференций
|Висла Плоцк
|21
|33
|5
|Краковия
|22
|33
|6
|Заглембе Л
|21
|32
|7
|Лех П
|21
|32
|8
|Корона
|21
|30
|9
|Лехия
|21
|27
|10
|ГКС Катовице
|20
|27
|11
|Радомяк
|20
|27
|12
|Мотор
|22
|27
|13
|Пяст
|22
|26
|14
|Погонь
|21
|25
|15
|Видзев
|22
|24
| 16
Зона вылета
|Арка
|20
|22
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|22
|21
| 18
Зона вылета
|Легия
|21
|21