Ягеллония - Радомяк 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 15:45
Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
22 Февраля 2026 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 22-й тур
Ягеллония
Радомяк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - Радомяк, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ягеллония
Белосток
Радомяк
Радом
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
Португалия Жоау Энрикеш
Португалия Гонсалу Фейо
История личных встреч
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Радомяк1 : 2Ягеллония
02.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур Ягеллония5 : 0Радомяк
27.07.2024 Польша — Экстракласса 2-й тур Радомяк2 : 3Ягеллония
16.03.2024 Польша - Экстракласса 25-й тур Радомяк0 : 2Ягеллония
17.09.2023 Польша - Экстракласса 8-й тур Ягеллония3 : 2Радомяк
20.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Радомяк0 : 0Ягеллония
06.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Ягеллония1 : 2Радомяк
11.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Радомяк2 : 2Ягеллония
18.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Ягеллония1 : 1Радомяк
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Ягеллония0 : 3
14.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур 0 : 0Ягеллония
07.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Ягеллония4 : 1
31.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 1 : 3Ягеллония
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 0 : 0Ягеллония
13.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Радомяк0 : 2
08.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 0 : 0Радомяк
06.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур 2 : 2Радомяк
28.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Радомяк4 : 0
23.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур 4 : 1Радомяк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония2036
2
Лига чемпионов
Гурник З2134
3
Лига конференций
Ракув2234
4
Лига конференций
Висла Плоцк2133
5 Краковия2233
6 Заглембе Л2132
7 Лех П2132
8 Корона2130
9 Лехия2127
10 ГКС Катовице2027
11 Радомяк2027
12 Мотор2227
13 Пяст2226
14 Погонь2125
15 Видзев2224
16
Зона вылета
Арка2022
17
Зона вылета
Нецеча2221
18
Зона вылета
Легия2121

