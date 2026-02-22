01:35 ()
Суббота 21 февраля
Воскресенье 22 февраля
Канада - США 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 15:10
Стадион: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия), вместимость: 16000
22 Февраля 2026 года в 16:10 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), Финал
Канада
США

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - США, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 16:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Канада
США
Главные тренеры
Канада Джон Купер
США Майк Салливан
История личных встреч
21.02.2025 Турнир четырёх наций Финал США2 : 3 ОТКанада
16.02.2025 Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций Канада1 : 3США
12.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) Группа A Канада2 : 4США
05.06.2021 ЧМ-2021 1/2 финала США2 : 4Канада
23.05.2021 ЧМ-2021 Группа B Канада1 : 5США
21.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Канада3 : 0США
20.05.2018 ЧМ-2018 За 3-е место США4 : 1Канада
04.05.2018 ЧМ-2018 Группа B США5 : 4 БКанада
21.09.2016 Кубок Мира Группа A США2 : 4Канада
21.05.2016 ЧМ-2016 1/2 финала Канада4 : 3США
20.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) 1/2 финала Канада3 : 2
18.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) 1/4 финала Канада4 : 3 ОТ
15.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A Канада10 : 2
13.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A Канада5 : 1
12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A 0 : 5Канада
20.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) 1/2 финала США6 : 2
18.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) 1/4 финала США2 : 1 ОТ
15.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа C США5 : 1
14.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа C США6 : 3
12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа C 1 : 5США
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча на Олимпиаде-2026 по хоккею: Канада — США. Начало встречи запланировано на 16:10 по московскому времени.
Турнирная таблица
Квалификация
Швейцария
Италия
3 : 0
Германия
Франция
5 : 1
Чехия
Дания
3 : 2
Швеция
Латвия
5 : 1
1/4 финала
Словакия
Германия
6 : 2
Канада
Чехия
4 : 3 ОТ
Финляндия
Швейцария
3 : 2 ОТ
США
Швеция
2 : 1 ОТ
1/2 финала
Канада
Финляндия
3 : 2
США
Словакия
6 : 2
За 3-е место
Словакия
Финляндия
21.02
Финал
Канада
США
22.02

