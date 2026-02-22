Канада - США 22 Февраля прямая трансляция
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - США, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 16:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Джон Купер
|Майк Салливан
|21.02.2025
|Турнир четырёх наций
|Финал
|2 : 3 ОТ
|16.02.2025
|Турнир четырёх наций
|Турнир четырёх наций
|1 : 3
|12.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|Группа A
|2 : 4
|05.06.2021
|ЧМ-2021
|1/2 финала
|2 : 4
|23.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа B
|1 : 5
|21.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|3 : 0
|20.05.2018
|ЧМ-2018
|За 3-е место
|4 : 1
|04.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа B
|5 : 4 Б
|21.09.2016
|Кубок Мира
|Группа A
|2 : 4
|21.05.2016
|ЧМ-2016
|1/2 финала
|4 : 3
|20.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|1/2 финала
|3 : 2
|18.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|1/4 финала
|4 : 3 ОТ
|15.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа A
|10 : 2
|13.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа A
|5 : 1
|12.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа A
|0 : 5
|20.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|1/2 финала
|6 : 2
|18.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|1/4 финала
|2 : 1 ОТ
|15.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа C
|5 : 1
|14.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа C
|6 : 3
|12.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа C
|1 : 5
| Швейцария
Италия
|3 : 0
| Германия
Франция
|5 : 1
| Чехия
Дания
|3 : 2
| Швеция
Латвия
|5 : 1
| Словакия
Германия
|6 : 2
| Канада
Чехия
|4 : 3 ОТ
| Финляндия
Швейцария
|3 : 2 ОТ
| США
Швеция
|2 : 1 ОТ
| Канада
Финляндия
|3 : 2
| США
Словакия
|6 : 2
| Словакия
Финляндия
|21.02
| Канада
США
|22.02