01:34 ()
Онлайн трансляции
Суббота 21 февраля
Воскресенье 22 февраля
Свернуть список

АЗ Алкмар - Спарта 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 17:45
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
22 Февраля 2026 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
АЗ Алкмар
Спарта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Спарта, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Спарта
Роттердам
41 Нидерланды вр Йерун Зут
15 Мексика зщ Матео Чавес
3 Нидерланды зщ Ваутер Гус
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
34 Нидерланды зщ Мес де Вит
74 Нидерланды пз Каспер Богард
10 Нидерланды пз Свен Мейнанс
33 Чехия пз Матей Шин
19 Нидерланды нп Джизз Хорнкамп
27 Нидерланды нп Ро-Зангело Дал
9 Ирландия нп Трой Пэрротт
1 Нидерланды вр Йоэль Дроммель
2 Нидерланды зщ Lushendry Martes
3 Суринам зщ Марвин Янг
4 Нидерланды зщ Бруно Мартинс Инди
5 Венесуэла зщ Тео Кинтеро
8 Нидерланды пз Пелле Клемент
6 Норвегия пз Джошуа Китолано
7 Нидерланды пз Митчелл ван Берген
10 Нидерланды пз Ayoni Santos
11 Япония нп Сюнсукэ Мито
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
Нидерланды Морис Стейн
История личных встреч
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Спарта0 : 1АЗ Алкмар
26.01.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 20-й тур АЗ Алкмар1 : 2Спарта
24.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Спарта1 : 2АЗ Алкмар
02.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Спарта1 : 1АЗ Алкмар
17.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур АЗ Алкмар2 : 0Спарта
08.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур АЗ Алкмар0 : 1Спарта
14.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Спарта2 : 3АЗ Алкмар
30.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Спарта1 : 1АЗ Алкмар
05.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур АЗ Алкмар3 : 1Спарта
10.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур АЗ Алкмар2 : 0Спарта
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 0АЗ Алкмар
14.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 2АЗ Алкмар
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур АЗ Алкмар1 : 1
03.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала АЗ Алкмар2 : 1 ДВ
31.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур АЗ Алкмар1 : 3
17.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Спарта1 : 1
07.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 2 : 2Спарта
31.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Спарта2 : 0
25.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 0 : 1Спарта
18.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 3 : 4Спарта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2359
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2345
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2342
4
Лига Европы
Аякс2342
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2337
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2336
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2335
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2331
9 Гронинген2331
10 Утрехт2330
11 Фортуна2429
12 Эксельсиор2426
13 ПЕК Зволле2326
14 Волендам2324
15 Гоу Эхед Иглс2323
16
Стыковая зона
НАК Бреда2319
17
Зона вылета
Телстар2318
18
Зона вылета
Хераклес2317

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close