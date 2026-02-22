АЗ Алкмар - Спарта 22 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Спарта, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|41
|вр
|Йерун Зут
|15
|зщ
|Матео Чавес
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|34
|зщ
|Мес де Вит
|74
|пз
|Каспер Богард
|10
|пз
|Свен Мейнанс
|33
|пз
|Матей Шин
|19
|нп
|Джизз Хорнкамп
|27
|нп
|Ро-Зангело Дал
|9
|нп
|Трой Пэрротт
|1
|вр
|Йоэль Дроммель
|2
|зщ
|Lushendry Martes
|3
|зщ
|Марвин Янг
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|5
|зщ
|Тео Кинтеро
|8
|пз
|Пелле Клемент
|6
|пз
|Джошуа Китолано
|7
|пз
|Митчелл ван Берген
|10
|пз
|Ayoni Santos
|11
|нп
|Сюнсукэ Мито
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|0 : 1
|26.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 2
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 2
|02.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|2 : 0
|08.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 1
|14.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 3
|30.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 1
|05.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|3 : 1
|10.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 0
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 0
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 2
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 1
|03.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 1 ДВ
|31.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 3
|17.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|2 : 2
|31.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 0
|25.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|0 : 1
|18.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|3 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|23
|59
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|23
|45
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|23
|42
| 4
Лига Европы
|Аякс
|23
|42
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|23
|37
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|23
|36
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|23
|35
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|23
|31
|9
|Гронинген
|23
|31
|10
|Утрехт
|23
|30
|11
|Фортуна
|24
|29
|12
|Эксельсиор
|24
|26
|13
|ПЕК Зволле
|23
|26
|14
|Волендам
|23
|24
|15
|Гоу Эхед Иглс
|23
|23
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|23
|19
| 17
Зона вылета
|Телстар
|23
|18
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|23
|17