Суббота 21 февраля
Воскресенье 22 февраля
Анже - Лилль 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 18:15
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
22 Февраля 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Анже
Лилль

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Лилль, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Лилль
Лилль
12Буркина-ФасоврЭрве Коффи
4МализщУсман Камара
21ФранциязщЖордан Лефор
3ГабонзщЖак Экомье
27ФранциязщЛилиан Раолисоа
5ФранцияпзМариус Куркуль
93АлжирпзХарис Белькебла
8НидерландыпзБранко ван ден Бомен
6ФранцияпзЛуи Мутон
14МароккопзЯссин Белькдим
9ФранциянпГодюэн Куалипу
1ТурцияврБерке Озер
18ДР КонгозщШансель Мбемба
15ФранциязщРомен Перро
24ИндонезиязщКалвин Вердонк
32ФранцияпзАйюб Буадди
21ФранцияпзБенжамен Андре
27ПортугалияпзФелиш Коррея
10ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
17ДР КонгопзНгалайель Мукау
35ГвинеянпСориба Диаун
7БельгиянпМатиас Фернандес
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
02.11.2025Франция — Лига 111-й турЛилль1 : 0Анже
27.04.2025Франция — Лига 131-й турАнже0 : 2Лилль
24.08.2024Франция — Лига 12-й турЛилль2 : 0Анже
08.04.2023Франция - Лига 130-й турАнже1 : 0Лилль
13.11.2022Франция - Лига 115-й турЛилль1 : 0Анже
10.04.2022Франция - Лига 131-й турАнже1 : 1Лилль
06.11.2021Франция - Лига 113-й турЛилль1 : 1Анже
23.05.2021Франция - Лига 138-й турАнже1 : 2Лилль
06.01.2021Франция - Лига 118-й турЛилль1 : 2Анже
07.02.2020Франция - Лига 124-й турАнже0 : 2Лилль
15.02.2026Франция — Лига 122-й тур2 : 0Анже
08.02.2026Франция — Лига 121-й турАнже1 : 0
01.02.2026Франция — Лига 120-й турАнже1 : 0
25.01.2026Франция — Лига 119-й тур0 : 0Анже
17.01.2026Франция — Лига 118-й турАнже2 : 5
19.02.2026Лига ЕвропыСтыковые матчи. 1-й матчЛилль0 : 1
14.02.2026Франция — Лига 122-й турЛилль1 : 1
06.02.2026Франция — Лига 121-й тур0 : 0Лилль
01.02.2026Франция — Лига 120-й тур1 : 0Лилль
29.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турЛилль1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс2352
2
Лига чемпионов
ПСЖ2251
3
Лига чемпионов
Лион2245
4
Лига чемпионов
Марсель2340
5
Лига Европы
Лилль2234
6
Лига конференций
Монако2334
7 Ренн2234
8 Страсбург2231
9 Лорьян2231
10 Тулуза2230
11 Брест2330
12 Анже2229
13 Гавр2226
14 Ницца2223
15 Париж2222
16
Стыковая зона
Осер2217
17
Зона вылета
Нант2214
18
Зона вылета
Метц2213

Отзывы и комментарии к матчу

Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

