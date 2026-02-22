Анже - Лилль 22 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Лилль, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|12
|вр
|Эрве Коффи
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|3
|зщ
|Жак Экомье
|27
|зщ
|Лилиан Раолисоа
|5
|пз
|Мариус Куркуль
|93
|пз
|Харис Белькебла
|8
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|6
|пз
|Луи Мутон
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|9
|нп
|Годюэн Куалипу
|1
|вр
|Берке Озер
|18
|зщ
|Шансель Мбемба
|15
|зщ
|Ромен Перро
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|32
|пз
|Айюб Буадди
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|27
|пз
|Фелиш Коррея
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
|35
|нп
|Сориба Диаун
|7
|нп
|Матиас Фернандес
|Александр Дюжо
|Бруно Женезио
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|27.04.2025
|Франция — Лига 1
|31-й тур
|0 : 2
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|08.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
|13.11.2022
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|10.04.2022
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|06.11.2021
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|23.05.2021
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|1 : 2
|07.02.2020
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 2
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 0
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|1 : 0
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 0
|17.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 5
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|14.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 1
|06.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|23
|52
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|22
|51
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|23
|40
| 5
Лига Европы
|Лилль
|22
|34
| 6
Лига конференций
|Монако
|23
|34
|7
|Ренн
|22
|34
|8
|Страсбург
|22
|31
|9
|Лорьян
|22
|31
|10
|Тулуза
|22
|30
|11
|Брест
|23
|30
|12
|Анже
|22
|29
|13
|Гавр
|22
|26
|14
|Ницца
|22
|23
|15
|Париж
|22
|22
| 16
Стыковая зона
|Осер
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Нант
|22
|14
| 18
Зона вылета
|Метц
|22
|13