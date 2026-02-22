01:32 ()
Барселона - Леванте 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 17:15
Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
22 Февраля 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 25-й тур
Барселона
Леванте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Леванте, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Леванте
Валенсия
13ИспанияврЖоан Гарсия
23ФранциязщЖюль Кунде
5ИспаниязщПау Кубарси
24ИспаниязщЭрик Гарсия
3ИспаниязщАлекс Бальде
11Бразилияпз Рафинья
16ИспанияпзФермин Лопес
21НидерландыпзФренки де Йонг
20ИспанияпзДани Ольмо
10ИспанияпзЛамин Ямаль
9ПольшанпРоберт Левандовски
13АвстралияврМэтью Райан
4ИспаниязщАдриан Де Ла Фуэнте
22ГерманиязщДжереми Тольян
2АргентиназщМатиас Морено
3УругвайзщАлан Маттурро
23ИспаниязщМануэль Санчес
8ИспанияпзХон Андер Оласагасти
14ФранцияпзЮго Рагубер
24ИспанияпзКарлос Альварес
9ИспаниянпИван Ромеро
21КамеруннпКарл Эдуард Этта Эйонг
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
ПортугалияЛуиш Мануэл Феррейра Каштру
История личных встреч
23.08.2025Испания — Примера2-й турЛеванте2 : 3Барселона
10.04.2022Испания - Примера31-й турЛеванте2 : 3Барселона
26.09.2021Испания - Примера7-й турБарселона3 : 0Леванте
11.05.2021Испания - Примера36-й турЛеванте3 : 3Барселона
13.12.2020Испания - Примера13-й турБарселона1 : 0Леванте
02.02.2020Испания - Примера22-й турБарселона2 : 1Леванте
02.11.2019Испания - Примера12-й турЛеванте3 : 1Барселона
27.04.2019Испания - Примера35-й турБарселона1 : 0Леванте
17.01.2019Кубок Испании1/8 финала. 2-й матчБарселона3 : 0Леванте
10.01.2019Кубок Испании1/8 финала. 1-й матчЛеванте2 : 1Барселона
16.02.2026Испания — Примера24-й тур2 : 1Барселона
12.02.2026Кубок Испании1/2 финала4 : 0Барселона
07.02.2026Испания — Примера23-й турБарселона3 : 0
03.02.2026Кубок Испании1/4 финала1 : 2Барселона
31.01.2026Испания — Примера22-й тур1 : 3Барселона
18.02.2026Испания — Примера16-й турЛеванте0 : 1
15.02.2026Испания — Примера24-й турЛеванте0 : 2
08.02.2026Испания — Примера23-й тур4 : 2Леванте
31.01.2026Испания — Примера22-й турЛеванте0 : 0
23.01.2026Испания — Примера21-й турЛеванте3 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Примеры: «Барселона» — «Леванте». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2460
2
Лига чемпионов
Барселона2458
3
Лига чемпионов
Вильярреал2448
4
Лига чемпионов
Атлетико М2445
5
Лига Европы
Бетис2542
6
Лига конференций
Эспаньол2435
7 Сельта2434
8 Атлетик Б2534
9 Реал Сосьедад2532
10 Осасуна2430
11 Хетафе2429
12 Жирона2429
13 Севилья2426
14 Райо Вальекано2426
15 Валенсия2426
16 Алавес2426
17 Эльче2525
18
Зона вылета
Мальорка2424
19
Зона вылета
Леванте2418
20
Зона вылета
Овьедо2417

Отзывы и комментарии к матчу

Новости футбола

Обзоры матчей

