Барселона - Леванте 22 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Леванте, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|11
|пз
|Рафинья
|16
|пз
|Фермин Лопес
|21
|пз
|Френки де Йонг
|20
|пз
|Дани Ольмо
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|13
|вр
|Мэтью Райан
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|22
|зщ
|Джереми Тольян
|2
|зщ
|Матиас Морено
|3
|зщ
|Алан Маттурро
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|8
|пз
|Хон Андер Оласагасти
|14
|пз
|Юго Рагубер
|24
|пз
|Карлос Альварес
|9
|нп
|Иван Ромеро
|21
|нп
|Карл Эдуард Этта Эйонг
|Ханс-Дитер Флик
|Луиш Мануэл Феррейра Каштру
|23.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 3
|10.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 3
|26.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|3 : 0
|11.05.2021
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 3
|13.12.2020
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 0
|02.02.2020
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 1
|02.11.2019
|Испания - Примера
|12-й тур
|3 : 1
|27.04.2019
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|17.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 0
|10.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|16.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|2 : 1
|12.02.2026
|Кубок Испании
|1/2 финала
|4 : 0
|07.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 0
|03.02.2026
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 2
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 3
|18.02.2026
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 1
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|0 : 2
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|4 : 2
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 0
|23.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|24
|60
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|24
|58
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|24
|48
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|24
|45
| 5
Лига Европы
|Бетис
|25
|42
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|24
|35
|7
|Сельта
|24
|34
|8
|Атлетик Б
|25
|34
|9
|Реал Сосьедад
|25
|32
|10
|Осасуна
|24
|30
|11
|Хетафе
|24
|29
|12
|Жирона
|24
|29
|13
|Севилья
|24
|26
|14
|Райо Вальекано
|24
|26
|15
|Валенсия
|24
|26
|16
|Алавес
|24
|26
|17
|Эльче
|25
|25
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|24
|24
| 19
Зона вылета
|Леванте
|24
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|24
|17