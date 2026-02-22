Бешикташ - Гёзтепе 22 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Гёзтепе, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Серген Ялчин
|Станимир Стойлов
|19.09.2025
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|3 : 0
|19.04.2025
|Турция — Суперлига
|32-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|2 : 4
|15.05.2022
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|0 : 2
|23.12.2021
|Турция - Суперлига
|18-й тур
|2 : 1
|15.05.2021
|Турция - Суперлига
|42-й тур
|1 : 2
|24.01.2021
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|2 : 1
|26.01.2020
|Турция - Суперлига
|19-й тур
|2 : 1
|23.08.2019
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|3 : 0
|16.03.2019
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|1 : 0
|15.02.2026
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|2 : 3
|08.02.2026
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|2 : 2
|05.02.2026
|Кубок Турции
|Группа C. 3-й тур
|1 : 1
|31.01.2026
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|2 : 1
|26.01.2026
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|2 : 2
|15.02.2026
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|0 : 0
|08.02.2026
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|0 : 0
|31.01.2026
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|2 : 1
|25.01.2026
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|1 : 1
|19.01.2026
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|22
|55
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|22
|52
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|22
|45
| 4
Лига конференций
|Гёзтепе
|22
|41
|5
|Бешикташ
|22
|40
|6
|Истанбул Башакшехир
|23
|36
|7
|Самсунспор
|22
|30
|8
|Коджаэлиспор
|23
|30
|9
|Газиантеп
|22
|28
|10
|Аланьяспор
|23
|26
|11
|Ризеспор
|23
|24
|12
|Антальяспор
|22
|23
|13
|Генчлербирлиги
|23
|23
|14
|Эюпспор
|23
|21
|15
|Коньяспор
|22
|20
| 16
Зона вылета
|Касымпаша
|22
|19
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|22
|16
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|22
|12