Бешикташ - Гёзтепе 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 19:00
Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
22 Февраля 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 23-й тур
Бешикташ
Гёзтепе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Гёзтепе, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Гёзтепе
Измир
Главные тренеры
Турция Серген Ялчин
Болгария Станимир Стойлов
История личных встреч
19.09.2025 Турция — Суперлига 6-й тур Гёзтепе3 : 0Бешикташ
19.04.2025 Турция — Суперлига 32-й тур Гёзтепе1 : 1Бешикташ
24.11.2024 Турция — Суперлига 13-й тур Бешикташ2 : 4Гёзтепе
15.05.2022 Турция - Суперлига 37-й тур Гёзтепе0 : 2Бешикташ
23.12.2021 Турция - Суперлига 18-й тур Бешикташ2 : 1Гёзтепе
15.05.2021 Турция - Суперлига 42-й тур Гёзтепе1 : 2Бешикташ
24.01.2021 Турция - Суперлига 21-й тур Бешикташ2 : 1Гёзтепе
26.01.2020 Турция - Суперлига 19-й тур Гёзтепе2 : 1Бешикташ
23.08.2019 Турция - Суперлига 2-й тур Бешикташ3 : 0Гёзтепе
16.03.2019 Турция - Суперлига 26-й тур Бешикташ1 : 0Гёзтепе
15.02.2026 Турция — Суперлига 22-й тур 2 : 3Бешикташ
08.02.2026 Турция — Суперлига 21-й тур Бешикташ2 : 2
05.02.2026 Кубок Турции Группа C. 3-й тур 1 : 1Бешикташ
31.01.2026 Турция — Суперлига 20-й тур Бешикташ2 : 1
26.01.2026 Турция — Суперлига 19-й тур 2 : 2Бешикташ
15.02.2026 Турция — Суперлига 22-й тур Гёзтепе0 : 0
08.02.2026 Турция — Суперлига 21-й тур 0 : 0Гёзтепе
31.01.2026 Турция — Суперлига 20-й тур Гёзтепе2 : 1
25.01.2026 Турция — Суперлига 19-й тур 1 : 1Гёзтепе
19.01.2026 Турция — Суперлига 18-й тур Гёзтепе3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2255
2
Лига чемпионов
Фенербахче2252
3
Лига Европы
Трабзонспор2245
4
Лига конференций
Гёзтепе2241
5 Бешикташ2240
6 Истанбул Башакшехир2336
7 Самсунспор2230
8 Коджаэлиспор2330
9 Газиантеп2228
10 Аланьяспор2326
11 Ризеспор2324
12 Антальяспор2223
13 Генчлербирлиги2323
14 Эюпспор2321
15 Коньяспор2220
16
Зона вылета
Касымпаша2219
17
Зона вылета
Кайсериспор2216
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк2212

Отзывы и комментарии к матчу

