Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 16:00
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
22 Февраля 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Томас Кирк (Англия);
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Вулверхэмптон, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 Англия вр Дин Хендерсон
26 США зщ Крис Ричардс
34 Марокко зщ Шади Риад
3 Англия пз Тайрик Митчелл
7 Сенегал пз Исмаила Сарр
20 Англия пз Адам Уортон
2 Колумбия пз Даниэль Муньос
29 Кот-д'Ивуар пз Эванн Гессан
19 Англия пз Уилл Хьюз
23 Франция пз Джейди Канво
22 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
1 Португалия вр Жозе Са
15 Колумбия зщ Йерсон Москера
4 Уругвай зщ Сантьяго Буэно
37 Чехия зщ Ладислав Крейчи
3 Испания зщ Уго Буэно
8 Бразилия пз Жоао Гомес
7 Бразилия пз Андре Триндаде
21 Португалия пз Родригу Гомеш
9 Англия нп Адам Армстронг
36 Англия нп Матеус Мане
14 Нигерия нп Толуваласе Арокодаре
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Уэльс Роб Эдвардс
История личных встреч
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Вулверхэмптон0 : 2Кристал Пэлас
20.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Кристал Пэлас4 : 2Вулверхэмптон
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Вулверхэмптон2 : 2Кристал Пэлас
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Вулверхэмптон1 : 3Кристал Пэлас
03.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Кристал Пэлас3 : 2Вулверхэмптон
25.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вулверхэмптон2 : 0Кристал Пэлас
18.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Кристал Пэлас2 : 1Вулверхэмптон
05.03.2022 Англия - Премьер-лига 28-й тур Вулверхэмптон0 : 2Кристал Пэлас
06.11.2021 Англия - Премьер-лига 11-й тур Кристал Пэлас2 : 0Вулверхэмптон
30.01.2021 Англия - Премьер-лига 21-й тур Кристал Пэлас1 : 0Вулверхэмптон
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 1Кристал Пэлас
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Кристал Пэлас2 : 3
08.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 0 : 1Кристал Пэлас
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 1 : 1Кристал Пэлас
25.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур Кристал Пэлас1 : 3
18.02.2026 Англия — Премьер-лига 31-й тур Вулверхэмптон2 : 2
15.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 1Вулверхэмптон
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 0 : 0Вулверхэмптон
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Вулверхэмптон1 : 3
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Вулверхэмптон0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2758
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2653
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2751
4
Лига чемпионов
Челси2745
5
Лига Европы
Манчестер Юнайтед2645
6 Ливерпуль2642
7 Брентфорд2740
8 Эвертон2637
9 Борнмут2637
10 Ньюкасл Юнайтед2636
11 Сандерленд2636
12 Брайтон энд Хоув Альбион2734
13 Фулхэм2634
14 Кристал Пэлас2632
15 Лидс Юнайтед2731
16 Тоттенхэм Хотспур2629
17 Ноттингем Форест2627
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2624
19
Зона вылета
Бёрнли2719
20
Зона вылета
Вулверхэмптон2710

Отзывы и комментарии к матчу

