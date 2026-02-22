Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 22 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Вулверхэмптон, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|34
|зщ
|Шади Риад
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|7
|пз
|Исмаила Сарр
|20
|пз
|Адам Уортон
|2
|пз
|Даниэль Муньос
|29
|пз
|Эванн Гессан
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|23
|пз
|Джейди Канво
|22
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|1
|вр
|Жозе Са
|15
|зщ
|Йерсон Москера
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|37
|зщ
|Ладислав Крейчи
|3
|зщ
|Уго Буэно
|8
|пз
|Жоао Гомес
|7
|пз
|Андре Триндаде
|21
|пз
|Родригу Гомеш
|9
|нп
|Адам Армстронг
|36
|нп
|Матеус Мане
|14
|нп
|Толуваласе Арокодаре
|Оливер Гласнер
|Роб Эдвардс
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|20.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|4 : 2
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 3
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|25.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 0
|18.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|05.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 2
|06.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|30.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 1
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 3
|08.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|25.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 3
|18.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 2
|15.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 3
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|27
|58
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|26
|53
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|27
|51
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|27
|45
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|26
|45
|6
|Ливерпуль
|26
|42
|7
|Брентфорд
|27
|40
|8
|Эвертон
|26
|37
|9
|Борнмут
|26
|37
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|36
|11
|Сандерленд
|26
|36
|12
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|34
|13
|Фулхэм
|26
|34
|14
|Кристал Пэлас
|26
|32
|15
|Лидс Юнайтед
|27
|31
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|29
|17
|Ноттингем Форест
|26
|27
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|27
|19
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|27
|10