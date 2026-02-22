Сандерленд - Фулхэм 22 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Фулхэм, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|22
|вр
|Робин Руфс
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|32
|зщ
|Трай Хам
|5
|зщ
|Дэниел Баллард
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|27
|пз
|Ноа Садики
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|нп
|Нильсон Ангуло
|9
|нп
|Брайан Бробби
|1
|вр
|Бернд Лено
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|30
|зщ
|Райан Сесеньон
|2
|зщ
|Кенни Тете
|16
|пз
|Сандер Берге
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|22
|пз
|Кевин
|8
|нп
|Гарри Уилсон
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Рауль Хименес
|Режис Ле Брис
|Марку Силва
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|08.02.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала. Переигровка
|2 : 3
|28.01.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 1
|27.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 1
|16.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 0
|03.02.2015
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 3
|24.01.2015
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 0
|11.01.2014
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 4
|17.08.2013
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|02.03.2013
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|15.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|02.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 0
|24.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|15.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 2
|24.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|27
|58
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|26
|53
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|27
|51
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|27
|45
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|26
|45
|6
|Ливерпуль
|26
|42
|7
|Брентфорд
|27
|40
|8
|Эвертон
|26
|37
|9
|Борнмут
|26
|37
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|36
|11
|Сандерленд
|26
|36
|12
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|34
|13
|Фулхэм
|26
|34
|14
|Кристал Пэлас
|26
|32
|15
|Лидс Юнайтед
|27
|31
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|29
|17
|Ноттингем Форест
|26
|27
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|27
|19
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|27
|10