01:31 ()
Онлайн трансляции
Суббота 21 февраля
Воскресенье 22 февраля
Свернуть список

Сандерленд - Фулхэм 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 16:00
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
22 Февраля 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Сандерленд
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Фулхэм, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Фулхэм
Лондон
22 Нидерланды вр Робин Руфс
20 Франция зщ Норди Мукиэле
32 Северная Ирландия зщ Трай Хам
5 Северная Ирландия зщ Дэниел Баллард
15 Парагвай зщ Омар Альдерете
27 ДР Конго пз Ноа Садики
28 Франция пз Энцо Ле Фе
19 Сенегал пз Хабиб Диарра
34 Швейцария пз Гранит Джака
10 Эквадор нп Нильсон Ангуло
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
1 Германия вр Бернд Лено
5 Дания зщ Йоаким Андерсен
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
30 Англия зщ Райан Сесеньон
2 Нидерланды зщ Кенни Тете
16 Норвегия пз Сандер Берге
32 Англия пз Эмиль Смит-Роу
22 Бразилия пз Кевин
8 Уэльс нп Гарри Уилсон
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
7 Мексика нп Рауль Хименес
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
Португалия Марку Силва
История личных встреч
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Фулхэм1 : 0Сандерленд
08.02.2023 Кубок Англии 1/16 финала. Переигровка Сандерленд2 : 3Фулхэм
28.01.2023 Кубок Англии 1/16 финала Фулхэм1 : 1Сандерленд
27.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Фулхэм2 : 1Сандерленд
16.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Сандерленд1 : 0Фулхэм
03.02.2015 Кубок Англии 1/16 финала Фулхэм1 : 3Сандерленд
24.01.2015 Кубок Англии 1/16 финала Сандерленд0 : 0Фулхэм
11.01.2014 Англия - Премьер-лига 21-й тур Фулхэм1 : 4Сандерленд
17.08.2013 Англия - Премьер-лига 1-й тур Сандерленд0 : 1Фулхэм
02.03.2013 Англия - Премьер-лига 28-й тур Сандерленд2 : 2Фулхэм
15.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 1Сандерленд
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Сандерленд0 : 1
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 3 : 0Сандерленд
02.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Сандерленд3 : 0
24.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур 3 : 1Сандерленд
15.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 1 : 2Фулхэм
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 3 : 0Фулхэм
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Фулхэм1 : 2
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 3 : 2Фулхэм
24.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур Фулхэм2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2758
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2653
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2751
4
Лига чемпионов
Челси2745
5
Лига Европы
Манчестер Юнайтед2645
6 Ливерпуль2642
7 Брентфорд2740
8 Эвертон2637
9 Борнмут2637
10 Ньюкасл Юнайтед2636
11 Сандерленд2636
12 Брайтон энд Хоув Альбион2734
13 Фулхэм2634
14 Кристал Пэлас2632
15 Лидс Юнайтед2731
16 Тоттенхэм Хотспур2629
17 Ноттингем Форест2627
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2624
19
Зона вылета
Бёрнли2719
20
Зона вылета
Вулверхэмптон2710

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close