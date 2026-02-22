Фрайбург - Боруссия М 22 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Боруссия М, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|43
|зщ
|Бруно Огбус
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|29
|пз
|Филипп Трой
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|14
|пз
|Юито Судзуки
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|19
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|31
|нп
|Игор Матанович
|33
|вр
|Мориц Николас
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|4
|зщ
|Кевин Дикс
|6
|пз
|Янник Энгельхардт
|17
|пз
|Йенс Кастроп
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|38
|пз
|Уго Болин
|9
|нп
|Франк Онора
|15
|нп
|Харис Табакович
|Юлиан Шустер
|Ларс Фосслер
|Херардо Сеоане
|05.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 0
|12.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|30.03.2024
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|0 : 3
|04.11.2023
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 3
|04.03.2023
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|0 : 0
|11.09.2022
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 0
|23.04.2022
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 3
|05.12.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 6
|03.04.2021
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|10.02.2026
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 5
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|01.02.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|25.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|0 : 3
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|23
|60
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|22
|51
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|23
|46
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|22
|42
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|22
|40
| 6
Лига конференций
|Байер
|22
|39
|7
|Айнтрахт Ф
|23
|31
|8
|Фрайбург
|22
|30
|9
|Унион
|23
|28
|10
|Аугсбург
|23
|28
|11
|Гамбург
|22
|26
|12
|Кёльн
|23
|24
|13
|Майнц
|23
|22
|14
|Боруссия М
|22
|22
|15
|Вольфсбург
|23
|20
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|22
|19
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|22
|13