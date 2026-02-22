01:32 ()
Онлайн трансляции
Суббота 21 февраля
Воскресенье 22 февраля
Свернуть список

Фрайбург - Боруссия М 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 16:30
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
22 Февраля 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 23-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Фрайбург
Боруссия М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Боруссия М, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1 Германия вр Ноа Атуболу
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
43 Швейцария зщ Бруно Огбус
30 Германия зщ Кристиан Гюнтер
29 Германия пз Филипп Трой
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
6 Германия пз Патрик Остерхаге
14 Япония пз Юито Судзуки
32 Италия пз Винченцо Грифо
19 Германия нп Ян-Никлас Бесте
31 Хорватия нп Игор Матанович
33 Германия вр Мориц Николас
30 Швейцария зщ Нико Эльведи
26 Германия зщ Лукас Ульрих
29 США зщ Джозеф Скалли
4 Индонезия зщ Кевин Дикс
6 Германия пз Янник Энгельхардт
17 Южная Корея пз Йенс Кастроп
7 Австрия пз Кевин Штёгер
38 Швеция пз Уго Болин
9 Франция нп Франк Онора
15 Босния и Герцеговина нп Харис Табакович
Главные тренеры
Германия Юлиан Шустер
Германия Ларс Фосслер
Швейцария Херардо Сеоане
История личных встреч
05.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур Боруссия М0 : 0Фрайбург
12.04.2025 Германия — Бундеслига 29-й тур Боруссия М1 : 2Фрайбург
30.11.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур Фрайбург3 : 1Боруссия М
30.03.2024 Германия — Бундеслига 27-й тур Боруссия М0 : 3Фрайбург
04.11.2023 Германия — Бундеслига 10-й тур Фрайбург3 : 3Боруссия М
04.03.2023 Германия — Бундеслига 23-й тур Боруссия М0 : 0Фрайбург
11.09.2022 Германия — Бундеслига 6-й тур Фрайбург0 : 0Боруссия М
23.04.2022 Германия - Бундеслига 31-й тур Фрайбург3 : 3Боруссия М
05.12.2021 Германия - Бундеслига 14-й тур Боруссия М0 : 6Фрайбург
03.04.2021 Германия - Бундеслига 27-й тур Боруссия М2 : 1Фрайбург
14.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур 3 : 0Фрайбург
10.02.2026 Кубок Германии 1/4 финала 1 : 1 4 : 5Фрайбург
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур Фрайбург1 : 0
01.02.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур 1 : 0Фрайбург
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 1 : 0Фрайбург
14.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур 3 : 0Боруссия М
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур Боруссия М1 : 1
31.01.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур 1 : 1Боруссия М
25.01.2026 Германия — Бундеслига 19-й тур Боруссия М0 : 3
17.01.2026 Германия — Бундеслига 18-й тур 0 : 0Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2360
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2251
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2346
4
Лига чемпионов
Штутгарт2242
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2240
6
Лига конференций
Байер2239
7 Айнтрахт Ф2331
8 Фрайбург2230
9 Унион2328
10 Аугсбург2328
11 Гамбург2226
12 Кёльн2324
13 Майнц2322
14 Боруссия М2222
15 Вольфсбург2320
16
Стыковая зона
Вердер2219
17
Зона вылета
Санкт-Паули2217
18
Зона вылета
Хайденхайм2213

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close