Словакия - Финляндия 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 21:40
Стадион: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия), вместимость: 16000
21 Февраля 2026 года в 22:40 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), За 3-е место
Словакия
Финляндия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словакия - Финляндия, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 22:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словакия
Финляндия
Главные тренеры
Словакия Владимир Орсаг
Финляндия Антти Пеннанен
История личных встреч
11.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B Словакия4 : 1Финляндия
20.05.2025 ЧМ-2025 Группа A Словакия1 : 2Финляндия
26.05.2022 ЧМ-2022 1/4 финала Финляндия4 : 2Словакия
18.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) 1/2 финала Финляндия2 : 0Словакия
10.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) Группа C Финляндия6 : 2Словакия
11.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Словакия2 : 4Финляндия
15.05.2016 ЧМ-2016 Группа B. 6-й тур Словакия0 : 5Финляндия
09.05.2015 ЧМ-2015 Группа B. 5-й тур Финляндия3 : 0Словакия
16.05.2013 ЧМ-2013 1/4 финала Финляндия4 : 3Словакия
04.05.2013 ЧМ-2013 Группа B. 2-й тур Финляндия2 : 0Словакия
20.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) 1/2 финала 6 : 2Словакия
18.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) 1/4 финала Словакия6 : 2
14.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B 5 : 3Словакия
13.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B 2 : 3Словакия
11.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B Словакия4 : 1Финляндия
20.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) 1/2 финала 3 : 2Финляндия
18.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) 1/4 финала Финляндия3 : 2 ОТ
14.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B Финляндия11 : 0
13.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B Финляндия4 : 1
11.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B Словакия4 : 1Финляндия
Турнирная таблица
Квалификация
Швейцария
Италия
3 : 0
Германия
Франция
5 : 1
Чехия
Дания
3 : 2
Швеция
Латвия
5 : 1
1/4 финала
Словакия
Германия
6 : 2
Канада
Чехия
4 : 3 ОТ
Финляндия
Швейцария
3 : 2 ОТ
США
Швеция
2 : 1 ОТ
1/2 финала
Канада
Финляндия
3 : 2
США
Словакия
6 : 2
За 3-е место
Словакия
Финляндия
21.02
Финал
Канада
США
22.02

Отзывы и комментарии к матчу

