Словакия - Финляндия 21 Февраля прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словакия - Финляндия, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 22:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Владимир Орсаг
|Антти Пеннанен
|11.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа B
|4 : 1
|20.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа A
|1 : 2
|26.05.2022
|ЧМ-2022
|1/4 финала
|4 : 2
|18.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|1/2 финала
|2 : 0
|10.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|Группа C
|6 : 2
|11.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|2 : 4
|15.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа B. 6-й тур
|0 : 5
|09.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа B. 5-й тур
|3 : 0
|16.05.2013
|ЧМ-2013
|1/4 финала
|4 : 3
|04.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа B. 2-й тур
|2 : 0
|20.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|1/2 финала
|6 : 2
|18.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|1/4 финала
|6 : 2
|14.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа B
|5 : 3
|13.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа B
|2 : 3
|11.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа B
|4 : 1
|20.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|1/2 финала
|3 : 2
|18.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|1/4 финала
|3 : 2 ОТ
|14.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа B
|11 : 0
|13.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа B
|4 : 1
|11.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа B
|4 : 1
| Швейцария
Италия
|3 : 0
| Германия
Франция
|5 : 1
| Чехия
Дания
|3 : 2
| Швеция
Латвия
|5 : 1
| Словакия
Германия
|6 : 2
| Канада
Чехия
|4 : 3 ОТ
| Финляндия
Швейцария
|3 : 2 ОТ
| США
Швеция
|2 : 1 ОТ
| Канада
Финляндия
|3 : 2
| США
Словакия
|6 : 2
| Словакия
Финляндия
|21.02
| Канада
США
|22.02