«Лос-Анджелес Гэлакси» проявляет интерес к бывшему футболисту «Ливерпуля» и «Барселоны» Филиппе Коутиньо

Дата публикации: 21-02-2026 01:34

Американский клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» проявляет серьезный интерес к бывшему полузащитнику «Ливерпуля» и «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает испанское издание AS.

Согласно информации источника, руководство команды из МЛС намерено подписать контракт с Коутиньо, который недавно расторг соглашение с бразильским клубом «Васко да Гама» из-за неблагоприятного давления со стороны фанатов. В американском клубе видят в бразильском футболисте удачную замену травмированному Рики Пучу — испанский игрок получил серьезное повреждение — разрыв передней крестообразной связки колена.

Отметим, что Коутиньо перешёл в «Васко да Гама» в 2024 году, покинув английский клуб «Астон Вилла». Ранее, в 2018 году, трансфер полузащитника из «Ливерпуля» в «Барселону» за сумму в €145 миллионов по-прежнему считается третьим по стоимости переходом в истории футбола.

Таким образом, «Лос-Анджелес Гэлакси» планирует усилить свой состав опытным бразильским полузащитником, который может стать ключевым игроком команды в ближайший сезон. Для Коутиньо этот переход может стать новым этапом в карьере, позволяющим проявить себя в одном из самых популярных футбольных чемпионатов США.