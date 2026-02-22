Арка - ГКС Катовице 22 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арка - ГКС Катовице, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Давид Шварга
|16.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|4 : 1
|15.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|1 : 0
|07.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|2 : 2
|06.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|1 : 4
|21.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|2 : 0
|13.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|1 : 1
|08.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 0
|30.01.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|0 : 2
|07.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ягеллония
|20
|36
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|21
|34
| 3
Лига конференций
|Ракув
|22
|34
| 4
Лига конференций
|Висла Плоцк
|21
|33
|5
|Краковия
|22
|33
|6
|Заглембе Л
|21
|32
|7
|Лех П
|21
|32
|8
|Корона
|21
|30
|9
|Лехия
|21
|27
|10
|ГКС Катовице
|20
|27
|11
|Радомяк
|20
|27
|12
|Мотор
|22
|27
|13
|Пяст
|22
|26
|14
|Погонь
|21
|25
|15
|Видзев
|22
|24
| 16
Зона вылета
|Арка
|20
|22
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|22
|21
| 18
Зона вылета
|Легия
|21
|21