01:34 ()
Онлайн трансляции
Суббота 21 февраля
Воскресенье 22 февраля
Свернуть список

Арка - ГКС Катовице 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 13:15
22 Февраля 2026 года в 14:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 22-й тур
Арка
ГКС Катовице

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арка - ГКС Катовице, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арка
Гдыня
ГКС Катовице
Катовице
Главные тренеры
Польша Давид Шварга
История личных встреч
16.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур ГКС Катовице4 : 1Арка
15.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур 1 : 0Арка
07.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Арка2 : 2
06.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Арка1 : 0
30.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Арка1 : 4
21.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур 2 : 0Арка
13.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур ГКС Катовице1 : 1
08.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур ГКС Катовице1 : 0
30.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 0 : 2ГКС Катовице
07.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур 1 : 0ГКС Катовице
29.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур ГКС Катовице2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония2036
2
Лига чемпионов
Гурник З2134
3
Лига конференций
Ракув2234
4
Лига конференций
Висла Плоцк2133
5 Краковия2233
6 Заглембе Л2132
7 Лех П2132
8 Корона2130
9 Лехия2127
10 ГКС Катовице2027
11 Радомяк2027
12 Мотор2227
13 Пяст2226
14 Погонь2125
15 Видзев2224
16
Зона вылета
Арка2022
17
Зона вылета
Нецеча2221
18
Зона вылета
Легия2121

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close