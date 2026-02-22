Фейеноорд - Телстар 22 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Телстар, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Стивен Бенда
|20
|зщ
|Матс Дейл
|4
|зщ
|Цуёси Ватанабэ
|21
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|15
|зщ
|Джордан Бос
|24
|зщ
|Тейс Крайевелд
|6
|пз
|Хван Ин Бём
|23
|пз
|Анис Хадж Мусса
|7
|пз
|Якуб Модер
|32
|нп
|Аймен Слити
|9
|нп
|Аясэ Уэда
|1
|вр
|Роналд Куман
|14
|зщ
|Nigel Nwankwo
|6
|зщ
|Данни Баккер
|3
|зщ
|Джеральд Алдерс
|39
|зщ
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|4
|пз
|Guus Offerhaus
|17
|пз
|Нильс Россен
|23
|пз
|Cedric Hatenboer
|2
|пз
|Джефф Хардевельд
|37
|нп
|Сем ван Дёйн
|19
|нп
|Нёккви Ториссон
|Робин ван Перси
|30.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 2
|15.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 0
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 1
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|3 : 0
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 1
|25.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|4 : 2
|15.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 1
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 1
|05.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 1
|31.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|4 : 1
|25.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|23
|59
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|23
|45
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|23
|42
| 4
Лига Европы
|Аякс
|23
|42
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|23
|37
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|23
|36
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|23
|35
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|23
|31
|9
|Гронинген
|23
|31
|10
|Утрехт
|23
|30
|11
|Фортуна
|24
|29
|12
|Эксельсиор
|24
|26
|13
|ПЕК Зволле
|23
|26
|14
|Волендам
|23
|24
|15
|Гоу Эхед Иглс
|23
|23
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|23
|19
| 17
Зона вылета
|Телстар
|23
|18
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|23
|17