Фейеноорд - Телстар 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 21:00
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
22 Февраля 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Амстелвен, Нидерланды);
Фейеноорд
Телстар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Телстар, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Телстар
Велзен
13 Германия вр Стивен Бенда
20 Нидерланды зщ Матс Дейл
4 Япония зщ Цуёси Ватанабэ
21 Босния и Герцеговина зщ Анель Ахмедходжич
15 Австралия зщ Джордан Бос
24 Нидерланды зщ Тейс Крайевелд
6 Южная Корея пз Хван Ин Бём
23 Алжир пз Анис Хадж Мусса
7 Польша пз Якуб Модер
32 Нидерланды нп Аймен Слити
9 Япония нп Аясэ Уэда
1 Нидерланды вр Роналд Куман
14 Нидерланды зщ Nigel Nwankwo
6 Нидерланды зщ Данни Баккер
3 Нидерланды зщ Джеральд Алдерс
39 Нидерланды зщ Jochem Ritmeester van de Kamp
4 Нидерланды пз Guus Offerhaus
17 Нидерланды пз Нильс Россен
23 Нидерланды пз Cedric Hatenboer
2 Нидерланды пз Джефф Хардевельд
37 Нидерланды нп Сем ван Дёйн
19 Исландия нп Нёккви Ториссон
Главные тренеры
Нидерланды Робин ван Перси
История личных встреч
30.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Телстар1 : 2Фейеноорд
15.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Фейеноорд1 : 0
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 0 : 1Фейеноорд
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 3 : 0Фейеноорд
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 2 : 1Фейеноорд
25.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Фейеноорд4 : 2
15.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Телстар1 : 1
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 1 : 1Телстар
05.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала Телстар2 : 1
31.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 4 : 1Телстар
25.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Телстар0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2359
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2345
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2342
4
Лига Европы
Аякс2342
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2337
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2336
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2335
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2331
9 Гронинген2331
10 Утрехт2330
11 Фортуна2429
12 Эксельсиор2426
13 ПЕК Зволле2326
14 Волендам2324
15 Гоу Эхед Иглс2323
16
Стыковая зона
НАК Бреда2319
17
Зона вылета
Телстар2318
18
Зона вылета
Хераклес2317

Отзывы и комментарии к матчу

