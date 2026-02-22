Олимпиада 2026: Кёрлинг. Женщины. Финал. Швейцария — Швеция 22 Февраля прямая трансляция

Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Женщины. Финал. Швейцария — Швеция. Квалификация, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 13:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпиада 2026, Кёрлинг, оно проводится на арене: Олимпийский ледовый стадион (Кортина-д’Ампеццо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.