Осер - Ренн 22 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Ренн, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Донован Леон
|27
|зщ
|Ламин Си
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|24
|зщ
|Брайан Око
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|42
|пз
|Элиша Овусу
|5
|пз
|Кевин Дануа
|8
|пз
|Науиру Ахамада
|28
|пз
|Ромен Февр
|9
|нп
|Секу Мара
|10
|нп
|Лассин Синайоко
|30
|вр
|Брис Самба
|18
|зщ
|Махамаду Нагида
|24
|зщ
|Антони Руо
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|17
|пз
|Себастьян Шиманьски
|70
|пз
|Арно Норден
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|26
|пз
|Кентен Мерлен
|45
|пз
|Махди Камара
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|9
|нп
|Эстебан Леполь
|Кристоф Пеллиссье
|Себастьен Тамбуре (и.о.)
|Франк Эз
|Франк Эз
|Франк Эз
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 2
|06.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|0 : 1
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|4 : 0
|11.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 0
|11.09.2022
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|5 : 0
|12.02.2014
|Кубок Франции
|1/8 финала
|0 : 1
|11.03.2012
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|23.10.2011
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|02.04.2011
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 0
|14.11.2010
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 1
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|0 : 0
|23.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 1
|17.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 0
|13.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|3 : 1
|07.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|3 : 1
|03.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 0
|31.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|4 : 0
|24.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|23
|52
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|22
|51
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|23
|40
| 5
Лига Европы
|Лилль
|22
|34
| 6
Лига конференций
|Монако
|23
|34
|7
|Ренн
|22
|34
|8
|Страсбург
|22
|31
|9
|Лорьян
|22
|31
|10
|Тулуза
|22
|30
|11
|Брест
|23
|30
|12
|Анже
|22
|29
|13
|Гавр
|22
|26
|14
|Ницца
|22
|23
|15
|Париж
|22
|22
| 16
Стыковая зона
|Осер
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Нант
|22
|14
| 18
Зона вылета
|Метц
|22
|13