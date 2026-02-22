01:33 ()
Осер - Ренн 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 16:00
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
22 Февраля 2026 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Осер
Ренн

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Ренн, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Ренн
Ренн
16ГвианаврДонован Леон
27ФранциязщЛамин Си
20Кот-д'ИвуарзщСинали Дьоманде
24ШвейцариязщБрайан Око
92Кот-д'ИвуарзщКлеман Акпа
42ГанапзЭлиша Овусу
5ФранцияпзКевин Дануа
8ФранцияпзНауиру Ахамада
28ФранцияпзРомен Февр
9ФранциянпСеку Мара
10МалинпЛассин Синайоко
30ФранцияврБрис Самба
18КамерунзщМахамаду Нагида
24ФранциязщАнтони Руо
3ФранциязщЛилиан Брассье
17ПольшапзСебастьян Шиманьски
70ФранцияпзАрно Норден
21ФранцияпзВалентин Ронжье
26ФранцияпзКентен Мерлен
45ФранцияпзМахди Камара
11ИорданиянпМусса Аль-Тамари
9ФранциянпЭстебан Леполь
Главные тренеры
ФранцияКристоф Пеллиссье
ФранцияСебастьен Тамбуре (и.о.)
ФранцияФранк Эз
ФранцияФранк Эз
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
19.10.2025Франция — Лига 18-й турРенн2 : 2Осер
06.04.2025Франция — Лига 128-й турРенн0 : 1Осер
03.11.2024Франция — Лига 110-й турОсер4 : 0Ренн
11.03.2023Франция - Лига 127-й турОсер0 : 0Ренн
11.09.2022Франция - Лига 17-й турРенн5 : 0Осер
12.02.2014Кубок Франции1/8 финалаОсер0 : 1Ренн
11.03.2012Франция - Лига 127-й турРенн1 : 1Осер
23.10.2011Франция - Лига 111-й турОсер0 : 1Ренн
02.04.2011Франция - Лига 129-й турРенн0 : 0Осер
14.11.2010Франция - Лига 113-й турОсер2 : 1Ренн
15.02.2026Франция — Лига 122-й тур1 : 3Осер
08.02.2026Франция — Лига 121-й турОсер0 : 0
01.02.2026Франция — Лига 120-й тур0 : 0Осер
23.01.2026Франция — Лига 119-й турОсер0 : 1
17.01.2026Франция — Лига 118-й тур1 : 0Осер
13.02.2026Франция — Лига 122-й турРенн3 : 1
07.02.2026Франция — Лига 121-й тур3 : 1Ренн
03.02.2026Кубок Франции1/8 финала3 : 0Ренн
31.01.2026Франция — Лига 120-й тур4 : 0Ренн
24.01.2026Франция — Лига 119-й турРенн0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс2352
2
Лига чемпионов
ПСЖ2251
3
Лига чемпионов
Лион2245
4
Лига чемпионов
Марсель2340
5
Лига Европы
Лилль2234
6
Лига конференций
Монако2334
7 Ренн2234
8 Страсбург2231
9 Лорьян2231
10 Тулуза2230
11 Брест2330
12 Анже2229
13 Гавр2226
14 Ницца2223
15 Париж2222
16
Стыковая зона
Осер2217
17
Зона вылета
Нант2214
18
Зона вылета
Метц2213

Отзывы и комментарии к матчу

