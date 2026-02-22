Хайденхайм - Штутгарт 22 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Штутгарт, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|41
|вр
|Диант Рамай
|2
|зщ
|Марнон Буш
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|26
|зщ
|Хеннес Беренс
|22
|пз
|Арийон Ибрахимович
|16
|пз
|Юлиан Нихюс
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|8
|пз
|Эрен Динкчи
|10
|нп
|Christian Conteh
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|33
|вр
|Александр Нюбель
|29
|зщ
|Финн Ельч
|24
|зщ
|Йефф Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|26
|нп
|Дениз Ундав
|10
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|Франк Шмидт
|Себастьян Хёнес
|05.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|25.04.2025
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|31.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 3
|05.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|29.01.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
|04.08.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|17.02.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|09.09.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 2
|15.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 0
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 2
|01.02.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 2
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|0 : 3
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 4
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 1
|04.02.2026
|Кубок Германии
|1/4 финала
|0 : 3
|01.02.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|23
|60
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|22
|51
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|23
|46
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|22
|42
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|22
|40
| 6
Лига конференций
|Байер
|22
|39
|7
|Айнтрахт Ф
|23
|31
|8
|Фрайбург
|22
|30
|9
|Унион
|23
|28
|10
|Аугсбург
|23
|28
|11
|Гамбург
|22
|26
|12
|Кёльн
|23
|24
|13
|Майнц
|23
|22
|14
|Боруссия М
|22
|22
|15
|Вольфсбург
|23
|20
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|22
|19
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|22
|13