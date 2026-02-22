01:33 ()
Хайденхайм - Штутгарт 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 20:30
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
22 Февраля 2026 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 23-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Хайденхайм
Штутгарт

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Штутгарт, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Штутгарт
Штутгарт
41 Германия вр Диант Рамай
2 Германия зщ Марнон Буш
6 Германия зщ Патрик Майнка
5 Германия зщ Бенедикт Гимбер
26 Германия зщ Хеннес Беренс
22 Германия пз Арийон Ибрахимович
16 Германия пз Юлиан Нихюс
3 Германия пз Ян Шёппнер
8 Турция пз Эрен Динкчи
10 Германия нп Christian Conteh
18 Германия нп Марвин Пирингер
33 Германия вр Александр Нюбель
29 Германия зщ Финн Ельч
24 Германия зщ Йефф Хабот
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
4 Германия зщ Йоша Вагноман
16 Турция пз Атакан Каразор
6 Германия пз Ангело Штиллер
18 Германия нп Джейми Левелинг
26 Германия нп Дениз Ундав
10 Германия нп Крис Фюрих
9 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
Главные тренеры
Германия Франк Шмидт
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
05.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур Штутгарт1 : 0Хайденхайм
25.04.2025 Германия — Бундеслига 31-й тур Штутгарт0 : 1Хайденхайм
15.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур Хайденхайм1 : 3Штутгарт
31.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур Штутгарт3 : 3Хайденхайм
05.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур Хайденхайм2 : 0Штутгарт
29.01.2020 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Штутгарт3 : 0Хайденхайм
04.08.2019 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Хайденхайм2 : 2Штутгарт
17.02.2017 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Хайденхайм1 : 2Штутгарт
09.09.2016 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Штутгарт1 : 2Хайденхайм
15.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур 1 : 0Хайденхайм
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур Хайденхайм0 : 2
01.02.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур 3 : 2Хайденхайм
24.01.2026 Германия — Бундеслига 19-й тур Хайденхайм0 : 3
17.01.2026 Германия — Бундеслига 18-й тур 1 : 1Хайденхайм
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 4Штутгарт
14.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур Штутгарт3 : 1
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур 2 : 1Штутгарт
04.02.2026 Кубок Германии 1/4 финала 0 : 3Штутгарт
01.02.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур Штутгарт1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2360
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2251
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2346
4
Лига чемпионов
Штутгарт2242
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2240
6
Лига конференций
Байер2239
7 Айнтрахт Ф2331
8 Фрайбург2230
9 Унион2328
10 Аугсбург2328
11 Гамбург2226
12 Кёльн2324
13 Майнц2322
14 Боруссия М2222
15 Вольфсбург2320
16
Стыковая зона
Вердер2219
17
Зона вылета
Санкт-Паули2217
18
Зона вылета
Хайденхайм2213

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии
