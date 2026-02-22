01:33 ()
Санкт-Паули - Вердер 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 18:30
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
22 Февраля 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 23-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Санкт-Паули
Вердер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Вердер, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Вердер
Бремен
22 Босния и Герцеговина вр Никола Василь
3 Эстония зщ Карол Метс
2 Греция зщ Манолис Салиакас
15 Япония зщ Томоя Андо
8 Швеция зщ Эрик Смит
6 США пз Джеймс Сэндс
7 Австралия пз Джексон Ирвайн
11 Польша пз Аркадиуш Пырка
10 Люксембург пз Данел Синани
16 Япония пз Джоэл Чима Фудзита
19 Нидерланды нп Мартейн Карс
30 Германия вр Мио Бакхаус
32 Австрия зщ Марко Фридль
27 Германия зщ Феликс Агу
3 Япония зщ Юкинари Сугавара
4 Германия зщ Никлас Штарк
6 Дания пз Йенс Стаге
14 Бельгия пз Сенне Линен
18 Испания пз Кэмерон Пуэртас
20 Австрия пз Романо Шмид
11 Германия нп Джастин Нджинма
9 Германия нп Кеке Топп
Главные тренеры
Германия Александер Блессин
Германия Хорст Штеффен
История личных встреч
04.01.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Санкт-Паули0 : 0Вердер
04.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур Вердер1 : 0Санкт-Паули
27.04.2025 Германия — Бундеслига 31-й тур Вердер0 : 0Санкт-Паули
14.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур Санкт-Паули0 : 2Вердер
09.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Санкт-Паули1 : 1Вердер
30.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Вердер1 : 1Санкт-Паули
23.04.2011 Германия - Бундеслига 31-й тур Санкт-Паули1 : 3Вердер
28.11.2010 Германия - Бундеслига 14-й тур Вердер3 : 0Санкт-Паули
14.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур 4 : 0Санкт-Паули
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур Санкт-Паули2 : 1
03.02.2026 Кубок Германии 1/4 финала 3 : 0Санкт-Паули
31.01.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур 2 : 1Санкт-Паули
27.01.2026 Германия — Бундеслига 16-й тур Санкт-Паули1 : 1
14.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур Вердер0 : 3
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур 1 : 0Вердер
31.01.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур Вердер1 : 1
27.01.2026 Германия — Бундеслига 16-й тур Вердер0 : 2
24.01.2026 Германия — Бундеслига 19-й тур 1 : 0Вердер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2360
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2251
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2346
4
Лига чемпионов
Штутгарт2242
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2240
6
Лига конференций
Байер2239
7 Айнтрахт Ф2331
8 Фрайбург2230
9 Унион2328
10 Аугсбург2328
11 Гамбург2226
12 Кёльн2324
13 Майнц2322
14 Боруссия М2222
15 Вольфсбург2320
16
Стыковая зона
Вердер2219
17
Зона вылета
Санкт-Паули2217
18
Зона вылета
Хайденхайм2213

