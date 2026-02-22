Санкт-Паули - Вердер 22 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Вердер, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|22
|вр
|Никола Василь
|3
|зщ
|Карол Метс
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|15
|зщ
|Томоя Андо
|8
|зщ
|Эрик Смит
|6
|пз
|Джеймс Сэндс
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|11
|пз
|Аркадиуш Пырка
|10
|пз
|Данел Синани
|16
|пз
|Джоэл Чима Фудзита
|19
|нп
|Мартейн Карс
|30
|вр
|Мио Бакхаус
|32
|зщ
|Марко Фридль
|27
|зщ
|Феликс Агу
|3
|зщ
|Юкинари Сугавара
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|6
|пз
|Йенс Стаге
|14
|пз
|Сенне Линен
|18
|пз
|Кэмерон Пуэртас
|20
|пз
|Романо Шмид
|11
|нп
|Джастин Нджинма
|9
|нп
|Кеке Топп
|Александер Блессин
|Хорст Штеффен
|04.01.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 0
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|27.04.2025
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|0 : 0
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|09.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|30.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|23.04.2011
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 3
|28.11.2010
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 0
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|4 : 0
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 1
|03.02.2026
|Кубок Германии
|1/4 финала
|3 : 0
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|27.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 3
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|27.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 2
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|23
|60
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|22
|51
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|23
|46
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|22
|42
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|22
|40
| 6
Лига конференций
|Байер
|22
|39
|7
|Айнтрахт Ф
|23
|31
|8
|Фрайбург
|22
|30
|9
|Унион
|23
|28
|10
|Аугсбург
|23
|28
|11
|Гамбург
|22
|26
|12
|Кёльн
|23
|24
|13
|Майнц
|23
|22
|14
|Боруссия М
|22
|22
|15
|Вольфсбург
|23
|20
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|22
|19
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|22
|13