Рома - Кремонезе 22 Февраля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Кремонезе, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|99
|вр
|Миле Свилар
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|19
|зщ
|Зеки Челик
|12
|зщ
|Константинос Цимикас
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|17
|пз
|Ману Коне
|14
|нп
|Дониэлл Мален
|18
|нп
|Матиас Соуле
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|24
|зщ
|Филиппо Терраччано
|5
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|15
|зщ
|Маттео Бьянкетти
|32
|пз
|Мартин Пайеро
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|29
|пз
|Юссеф Мале
|7
|пз
|Алессио Дзербин
|9
|нп
|Милан Джурич
|10
|нп
|Джейми Варди
|Джан Пьеро Гасперини
|Давиде Никола
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 3
|03.01.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1
|28.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|2 : 1
|01.02.2023
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 2
|22.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|1 : 0
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|09.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 0
|02.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|09.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 2
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 0
|19.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|25
|61
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|25
|54
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|25
|50
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|25
|47
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|26
|46
| 6
Лига конференций
|Комо
|26
|45
|7
|Аталанта
|25
|42
|8
|Сассуоло
|26
|35
|9
|Болонья
|25
|33
|10
|Лацио
|25
|33
|11
|Удинезе
|25
|32
|12
|Парма
|25
|29
|13
|Кальяри
|25
|28
|14
|Торино
|25
|27
|15
|Кремонезе
|25
|24
|16
|Дженоа
|25
|24
|17
|Лечче
|25
|24
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|25
|21
| 19
Зона вылета
|Пиза
|25
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|26
|15