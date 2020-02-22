01:32 ()
Онлайн трансляции
Суббота 21 февраля
Воскресенье 22 февраля
Свернуть список

Рома - Кремонезе 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 21:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
22 Февраля 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 26-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Рома
Кремонезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Кремонезе, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Кремонезе
Кремона
99СербияврМиле Свилар
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
87ИталиязщДаниэле Гиларди
19ТурциязщЗеки Челик
12ГрециязщКонстантинос Цимикас
22ИспаниязщМарио Эрмосо
4ИталияпзБриан Кристанте
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
17ФранцияпзМану Коне
14НидерландынпДониэлл Мален
18АргентинанпМатиас Соуле
1ИндонезияврЭмиль Аудеро
24ИталиязщФилиппо Терраччано
5ИталиязщСебастьяно Луперто
3ИталиязщДжузеппе Пеццелла
15ИталиязщМаттео Бьянкетти
32АргентинапзМартин Пайеро
2НорвегияпзМортен Торсбю
29МароккопзЮссеф Мале
7ИталияпзАлессио Дзербин
9Босния и ГерцеговинанпМилан Джурич
10АнглиянпДжейми Варди
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ИталияДавиде Никола
История личных встреч
23.11.2025Италия — Серия А12-й турКремонезе1 : 3Рома
03.01.2024Кубок Италии1/8 финалаРома2 : 1Кремонезе
28.02.2023Италия - Серия АСерия А. 24-й турКремонезе2 : 1Рома
01.02.2023Кубок Италии1/4 финалаРома1 : 2Кремонезе
22.08.2022Италия - Серия АСерия А. 2-й турРома1 : 0Кремонезе
15.02.2026Италия — Серия А25-й тур2 : 2Рома
09.02.2026Италия — Серия А24-й турРома2 : 0
02.02.2026Италия — Серия А23-й тур1 : 0Рома
29.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й тур1 : 1Рома
25.01.2026Италия — Серия А22-й турРома1 : 1
15.02.2026Италия — Серия А25-й турКремонезе0 : 0
09.02.2026Италия — Серия А24-й тур2 : 1Кремонезе
01.02.2026Италия — Серия А23-й турКремонезе0 : 2
25.01.2026Италия — Серия А22-й тур1 : 0Кремонезе
19.01.2026Италия — Серия А21-й турКремонезе0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2561
2
Лига чемпионов
Милан2554
3
Лига чемпионов
Наполи2550
4
Лига чемпионов
Рома2547
5
Лига Европы
Ювентус2646
6
Лига конференций
Комо2645
7 Аталанта2542
8 Сассуоло2635
9 Болонья2533
10 Лацио2533
11 Удинезе2532
12 Парма2529
13 Кальяри2528
14 Торино2527
15 Кремонезе2524
16 Дженоа2524
17 Лечче2524
18
Зона вылета
Фиорентина2521
19
Зона вылета
Пиза2515
20
Зона вылета
Верона2615

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close