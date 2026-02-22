Милан - Парма 22 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Парма, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|14
|пз
|Лука Модрич
|30
|пз
|Ардон Яшари
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|18
|нп
|Кристофер Нкунку
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|40
|вр
|Эдоардо Корви
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|27
|зщ
|Саша Бричги
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|37
|зщ
|Марьяно Тройло
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|16
|пз
|Мандела Кейта
|7
|пз
|Габриэл Стрефезза
|41
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|9
|нп
|Матео Пельегрино
|Массимилиано Аллегри
|Карлос Куэста
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|3 : 2
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|10.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 3
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 1
|01.12.2019
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|20.04.2019
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|02.12.2018
|Италия - Серия А
|14-й тур
|2 : 1
|01.02.2015
|Италия - Серия А
|21-й тур
|3 : 1
|18.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|13.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|03.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 3
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|18.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 1
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 1
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 4
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|4 : 0
|18.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|25
|61
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|25
|54
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|25
|50
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|25
|47
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|26
|46
| 6
Лига конференций
|Комо
|26
|45
|7
|Аталанта
|25
|42
|8
|Сассуоло
|26
|35
|9
|Болонья
|25
|33
|10
|Лацио
|25
|33
|11
|Удинезе
|25
|32
|12
|Парма
|25
|29
|13
|Кальяри
|25
|28
|14
|Торино
|25
|27
|15
|Кремонезе
|25
|24
|16
|Дженоа
|25
|24
|17
|Лечче
|25
|24
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|25
|21
| 19
Зона вылета
|Пиза
|25
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|26
|15