Милан - Парма 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 19:00
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
22 Февраля 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 26-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Милан
Парма

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Парма, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Парма
Парма
16ФранцияврМик Меньян
5БельгиязщКони де Винтер
23АнглиязщФикайо Томори
33ИталиязщДавиде Бартезаги
46ИталиязщМаттео Габбиа
14ХорватияпзЛука Модрич
30ШвейцарияпзАрдон Яшари
12ФранцияпзАдриен Рабьо
10ПортугалиянпРафаэл Леау
18ФранциянпКристофер Нкунку
56БельгиянпАлексис Салемакерс
40ИталияврЭдоардо Корви
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
5АргентиназщЛаутаро Валенти
27ШвейцариязщСаша Бричги
14ИталиязщЭмануэле Валери
37АргентиназщМарьяно Тройло
10ИспанияпзАдриан Бернабе
16БельгияпзМандела Кейта
7БразилияпзГабриэл Стрефезза
41ИталияпзХанс Николусси Кавилья
9АргентинанпМатео Пельегрино
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Аллегри
ИспанияКарлос Куэста
История личных встреч
08.11.2025Италия — Серия А11-й турПарма2 : 2Милан
26.01.2025Италия — Серия А22-й турМилан3 : 2Парма
24.08.2024Италия — Серия А2-й турПарма2 : 1Милан
10.04.2021Италия - Серия А30-й турПарма1 : 3Милан
13.12.2020Италия - Серия А11-й турМилан2 : 2Парма
15.07.2020Италия - Серия А33-й турМилан3 : 1Парма
01.12.2019Италия - Серия А14-й турПарма0 : 1Милан
20.04.2019Италия - Серия А33-й турПарма1 : 1Милан
02.12.2018Италия - Серия А14-й турМилан2 : 1Парма
01.02.2015Италия - Серия А21-й турМилан3 : 1Парма
18.02.2026Италия — Серия А24-й турМилан1 : 1
13.02.2026Италия — Серия А25-й тур1 : 2Милан
03.02.2026Италия — Серия А23-й тур0 : 3Милан
25.01.2026Италия — Серия А22-й тур1 : 1Милан
18.01.2026Италия — Серия А21-й турМилан1 : 0
15.02.2026Италия — Серия А25-й турПарма2 : 1
08.02.2026Италия — Серия А24-й тур0 : 1Парма
01.02.2026Италия — Серия А23-й турПарма1 : 4
25.01.2026Италия — Серия А22-й тур4 : 0Парма
18.01.2026Италия — Серия А21-й турПарма0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2561
2
Лига чемпионов
Милан2554
3
Лига чемпионов
Наполи2550
4
Лига чемпионов
Рома2547
5
Лига Европы
Ювентус2646
6
Лига конференций
Комо2645
7 Аталанта2542
8 Сассуоло2635
9 Болонья2533
10 Лацио2533
11 Удинезе2532
12 Парма2529
13 Кальяри2528
14 Торино2527
15 Кремонезе2524
16 Дженоа2524
17 Лечче2524
18
Зона вылета
Фиорентина2521
19
Зона вылета
Пиза2515
20
Зона вылета
Верона2615

