01:32 ()
Онлайн трансляции
Суббота 21 февраля
Воскресенье 22 февраля
Свернуть список

Вильярреал - Валенсия 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 22:00
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
22 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 25-й тур
Вильярреал
Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Валенсия, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Валенсия
Валенсия
1БразилияврЛуис Жуниор
15УругвайзщСантьяго Моуриньо
6ИспаниязщПау Наварро
12ПортугалиязщРенату Вейга
24ИспаниязщАльфонсо Педраса
17КанадазщТейджон Бьюкенен
18СенегалпзПап Гейе
10ИспанияпзДани Парехо
19Кот-д'ИвуарнпНиколя Пепе
20ИспаниянпАльберто Молейро
9ГрузиянпЖорж Микаутадзе
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
4ИспаниязщУнай Нуньес
5ИспаниязщСесар Таррега
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
24ШвейцариязщЭрай Джёмерт
18Испанияпз Пепелу
15АргентинапзЛукас Бельтран
2АргентинапзГвидо Родригес
11ИспаниянпЛуис Риоха
17БельгиянпЛарджи Рамазани
6НигериянпУмар Садик
Главные тренеры
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
ИспанияКарлос Корберан
История личных встреч
25.10.2025Испания — Примера10-й турВаленсия0 : 2Вильярреал
15.02.2025Испания — Примера24-й турВильярреал1 : 1Валенсия
31.08.2024Испания — Примера4-й турВаленсия1 : 1Вильярреал
17.03.2024Испания - Примера29-й турВильярреал1 : 0Валенсия
02.01.2024Испания - Примера19-й турВаленсия3 : 1Вильярреал
03.05.2023Испания - Примера33-й турВаленсия1 : 1Вильярреал
31.12.2022Испания - Примера15-й турВильярреал2 : 1Валенсия
19.04.2022Испания - Примера33-й турВильярреал2 : 0Валенсия
30.10.2021Испания - Примера12-й турВаленсия2 : 0Вильярреал
05.03.2021Испания - Примера26-й турВаленсия2 : 1Вильярреал
18.02.2026Испания — Примера16-й тур0 : 1Вильярреал
14.02.2026Испания — Примера24-й тур2 : 1Вильярреал
09.02.2026Испания — Примера23-й турВильярреал4 : 1
31.01.2026Испания — Примера22-й тур2 : 2Вильярреал
28.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 8-й тур3 : 0Вильярреал
15.02.2026Испания — Примера24-й тур0 : 2Валенсия
08.02.2026Испания — Примера23-й турВаленсия0 : 2
04.02.2026Кубок Испании1/4 финалаВаленсия1 : 2
01.02.2026Испания — Примера22-й тур2 : 1Валенсия
24.01.2026Испания — Примера21-й турВаленсия3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2460
2
Лига чемпионов
Барселона2458
3
Лига чемпионов
Вильярреал2448
4
Лига чемпионов
Атлетико М2445
5
Лига Европы
Бетис2542
6
Лига конференций
Эспаньол2435
7 Сельта2434
8 Атлетик Б2534
9 Реал Сосьедад2532
10 Осасуна2430
11 Хетафе2429
12 Жирона2429
13 Севилья2426
14 Райо Вальекано2426
15 Валенсия2426
16 Алавес2426
17 Эльче2525
18
Зона вылета
Мальорка2424
19
Зона вылета
Леванте2418
20
Зона вылета
Овьедо2417

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close