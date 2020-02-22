01:32 ()
Хетафе - Севилья 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 15:00
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
22 Февраля 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 25-й тур
Хетафе
Севилья

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Севилья, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Севилья
Севилья
13 Испания вр Давид Сория
17 Испания зщ Кико Фемения
22 Португалия зщ Домингуш Дуарте
3 Марокко зщ Абделькадир Абкар
24 Аргентина зщ Саид Ромеро
21 Испания зщ Хуан Иглесиас
2 Того зщ Джене
5 Испания пз Луис Милья
8 Уругвай пз Мауро Арамбарри
19 Аргентина нп Луис Васкес
10 Уругвай нп Мартин Сатриано
1 Греция вр Одиссеас Влаходимос
5 Франция зщ Танги Куасси
6 Сербия зщ Неманья Гудель
4 Испания зщ Кике Салас
12 Чили зщ Габриэль Суасо
3 Испания зщ Сесар Аспиликуэта
19 Франция пз Батиста Менди
18 Франция пз Люсьен Агуме
20 Швейцария пз Джибриль Соу
17 Франция нп Ниль Мопе
9 Нигерия нп Акор Адамс
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Аргентина Матиас Хесус Алмейда
История личных встреч
25.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Севилья1 : 2Хетафе
01.02.2025 Испания — Примера 22-й тур Хетафе0 : 0Севилья
14.09.2024 Испания — Примера 5-й тур Севилья1 : 0Хетафе
30.03.2024 Испания - Примера 30-й тур Хетафе0 : 1Севилья
16.01.2024 Кубок Испании 1/8 финала Хетафе1 : 3Севилья
16.12.2023 Испания - Примера 17-й тур Севилья0 : 3Хетафе
19.03.2023 Испания - Примера 26-й тур Хетафе2 : 0Севилья
08.01.2023 Испания - Примера 16-й тур Севилья2 : 1Хетафе
09.01.2022 Испания - Примера 20-й тур Севилья1 : 0Хетафе
23.08.2021 Испания - Примера 2-й тур Хетафе0 : 1Севилья
14.02.2026 Испания — Примера 24-й тур Хетафе2 : 1
08.02.2026 Испания — Примера 23-й тур 0 : 2Хетафе
01.02.2026 Испания — Примера 22-й тур Хетафе0 : 0
26.01.2026 Испания — Примера 21-й тур 1 : 1Хетафе
18.01.2026 Испания — Примера 20-й тур Хетафе0 : 1
14.02.2026 Испания — Примера 24-й тур Севилья1 : 1
08.02.2026 Испания — Примера 23-й тур Севилья1 : 1
02.02.2026 Испания — Примера 22-й тур 4 : 1Севилья
24.01.2026 Испания — Примера 21-й тур Севилья2 : 1
19.01.2026 Испания — Примера 20-й тур 2 : 2Севилья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2460
2
Лига чемпионов
Барселона2458
3
Лига чемпионов
Вильярреал2448
4
Лига чемпионов
Атлетико М2445
5
Лига Европы
Бетис2542
6
Лига конференций
Эспаньол2435
7 Сельта2434
8 Атлетик Б2534
9 Реал Сосьедад2532
10 Осасуна2430
11 Хетафе2429
12 Жирона2429
13 Севилья2426
14 Райо Вальекано2426
15 Валенсия2426
16 Алавес2426
17 Эльче2525
18
Зона вылета
Мальорка2424
19
Зона вылета
Леванте2418
20
Зона вылета
Овьедо2417

