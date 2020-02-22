Хетафе - Севилья 22 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Севилья, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Давид Сория
|17
|зщ
|Кико Фемения
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|3
|зщ
|Абделькадир Абкар
|24
|зщ
|Саид Ромеро
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|2
|зщ
|Джене
|5
|пз
|Луис Милья
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|19
|нп
|Луис Васкес
|10
|нп
|Мартин Сатриано
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|5
|зщ
|Танги Куасси
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|4
|зщ
|Кике Салас
|12
|зщ
|Габриэль Суасо
|3
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|19
|пз
|Батиста Менди
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|20
|пз
|Джибриль Соу
|17
|нп
|Ниль Мопе
|9
|нп
|Акор Адамс
|Хосе Бордалас
|Матиас Хесус Алмейда
|25.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 2
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 0
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 0
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|16.01.2024
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 3
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 3
|19.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 0
|08.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 1
|09.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 0
|23.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 1
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|2 : 1
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 2
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 0
|26.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|18.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|0 : 1
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
|02.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|4 : 1
|24.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|2 : 1
|19.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|24
|60
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|24
|58
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|24
|48
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|24
|45
| 5
Лига Европы
|Бетис
|25
|42
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|24
|35
|7
|Сельта
|24
|34
|8
|Атлетик Б
|25
|34
|9
|Реал Сосьедад
|25
|32
|10
|Осасуна
|24
|30
|11
|Хетафе
|24
|29
|12
|Жирона
|24
|29
|13
|Севилья
|24
|26
|14
|Райо Вальекано
|24
|26
|15
|Валенсия
|24
|26
|16
|Алавес
|24
|26
|17
|Эльче
|25
|25
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|24
|24
| 19
Зона вылета
|Леванте
|24
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|24
|17