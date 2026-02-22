01:32 ()
Суббота 21 февраля
Воскресенье 22 февраля
Дженоа - Торино 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 13:30
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
22 Февраля 2026 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 26-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Дженоа
Торино

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Торино, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Торино
Турин
16 Нидерланды вр Юстин Бейло
27 Италия зщ Алессандро Маркандалли
5 Норвегия зщ Лео Эстигор
22 Мексика зщ Хоан Васкес
15 Англия зщ Брук Нортон-Каффи
17 Украина пз Руслан Малиновский
32 Дания пз Мортен Френнруп
77 Исландия пз Микаэль-Эгиль Эллертссон
10 Бразилия нп Жуниор Мессьяс
9 Португалия нп Витор Оливейра
29 Италия нп Лоренцо Коломбо
1 Италия вр Альберто Палеари
35 Италия зщ Лука Марьянуччи
13 Чили зщ Гильермо Марипан
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
16 Норвегия пз Маркус Педерсен
10 Хорватия пз Никола Влашич
22 Италия пз Чезаре Казадей
6 Турция пз Эмирхан Илькхан
7 Марокко нп Закария Абухляль
18 Аргентина нп Джованни Симеоне
91 Колумбия нп Дуван Сапата
Главные тренеры
Италия Даниэле Де Росси
Италия Марко Барони
История личных встреч
26.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур Торино2 : 1Дженоа
08.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Торино1 : 1Дженоа
07.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Дженоа0 : 0Торино
13.01.2024 Италия - Серия А 20-й тур Дженоа0 : 0Торино
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Торино1 : 0Дженоа
18.03.2022 Италия - Серия А 30-й тур Дженоа1 : 0Торино
22.10.2021 Италия - Серия А 9-й тур Торино3 : 2Дженоа
13.02.2021 Италия - Серия А 22-й тур Торино0 : 0Дженоа
04.11.2020 Италия - Серия А 3-й тур Дженоа1 : 2Торино
16.07.2020 Италия - Серия А 33-й тур Торино3 : 0Дженоа
15.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур 0 : 0Дженоа
07.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур Дженоа2 : 3
30.01.2026 Италия — Серия А 23-й тур 3 : 2Дженоа
25.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур Дженоа3 : 2
18.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур 0 : 0Дженоа
15.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Торино1 : 2
07.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 2 : 2Торино
04.02.2026 Кубок Италии 1/4 финала 2 : 1Торино
01.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур Торино1 : 0
24.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур 6 : 0Торино
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2561
2
Лига чемпионов
Милан2554
3
Лига чемпионов
Наполи2550
4
Лига чемпионов
Рома2547
5
Лига Европы
Ювентус2646
6
Лига конференций
Комо2645
7 Аталанта2542
8 Сассуоло2635
9 Болонья2533
10 Лацио2533
11 Удинезе2532
12 Парма2529
13 Кальяри2528
14 Торино2527
15 Кремонезе2524
16 Дженоа2524
17 Лечче2524
18
Зона вылета
Фиорентина2521
19
Зона вылета
Пиза2515
20
Зона вылета
Верона2615

Отзывы и комментарии к матчу

