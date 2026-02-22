Дженоа - Торино 22 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Торино, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Юстин Бейло
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|15
|зщ
|Брук Нортон-Каффи
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|10
|нп
|Жуниор Мессьяс
|9
|нп
|Витор Оливейра
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|1
|вр
|Альберто Палеари
|35
|зщ
|Лука Марьянуччи
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|16
|пз
|Маркус Педерсен
|10
|пз
|Никола Влашич
|22
|пз
|Чезаре Казадей
|6
|пз
|Эмирхан Илькхан
|7
|нп
|Закария Абухляль
|18
|нп
|Джованни Симеоне
|91
|нп
|Дуван Сапата
|Даниэле Де Росси
|Марко Барони
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 1
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|13.01.2024
|Италия - Серия А
|20-й тур
|0 : 0
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|18.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|22.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|3 : 2
|13.02.2021
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|04.11.2020
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|16.07.2020
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 0
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|07.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 3
|30.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|3 : 2
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|3 : 2
|18.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 0
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 2
|04.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 1
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|24.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|6 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|25
|61
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|25
|54
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|25
|50
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|25
|47
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|26
|46
| 6
Лига конференций
|Комо
|26
|45
|7
|Аталанта
|25
|42
|8
|Сассуоло
|26
|35
|9
|Болонья
|25
|33
|10
|Лацио
|25
|33
|11
|Удинезе
|25
|32
|12
|Парма
|25
|29
|13
|Кальяри
|25
|28
|14
|Торино
|25
|27
|15
|Кремонезе
|25
|24
|16
|Дженоа
|25
|24
|17
|Лечче
|25
|24
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|25
|21
| 19
Зона вылета
|Пиза
|25
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|26
|15