Шахтёр - Карпаты 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 15:30
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
22 Февраля 2026 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 17-й тур
Шахтёр
Карпаты

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Карпаты, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр
Карпаты
Львов
Главные тренеры
Турция Арда Туран
Испания Франсиско Фернандес
Испания Франсиско Фернандес
История личных встреч
10.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Карпаты3 : 3Шахтёр
11.03.2025 Украина — Премьер-лига 21-й тур Карпаты0 : 0Шахтёр
14.09.2024 Украина — Премьер-лига 6-й тур Шахтёр5 : 2Карпаты
02.11.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 13-й тур Карпаты0 : 3Шахтёр
04.08.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 2-й тур Шахтёр3 : 0Карпаты
10.03.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 21-й тур Шахтёр5 : 0Карпаты
28.09.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 10-й тур Карпаты1 : 6Шахтёр
04.03.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 22-й тур Карпаты0 : 3Шахтёр
01.10.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 11-й тур Шахтёр2 : 0Карпаты
19.11.2016 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 15-й тур Шахтёр2 : 1Карпаты
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Шахтёр0 : 0
14.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур Шахтёр5 : 0
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 0 : 2Шахтёр
06.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур 0 : 0Шахтёр
01.12.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Шахтёр2 : 2
13.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур 3 : 2Карпаты
05.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур 1 : 0Карпаты
29.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 0 : 0Карпаты
22.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Карпаты1 : 2
08.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Карпаты1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ЛНЗ Черкассы1738
2
Лига конференций
Шахтёр1635
3
Лига конференций
Полесье1630
4 Динамо К1729
5 Кривбасс1727
6 Металлист 19251625
7 Колос1625
8 Заря1623
9 Верес1621
10 Карпаты1619
11 Рух В1719
12 Оболонь-Бровар1617
13
Стыковая зона
Кудровка1615
14
Стыковая зона
Эпицентр1714
15
Зона вылета
Александрия1611
16
Зона вылета
Полтава179

Отзывы и комментарии к матчу

