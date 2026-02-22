Нант - Гавр 22 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Гавр, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Антони Лопеш
|4
|зщ
|Лубаде Силла
|2
|зщ
|Ali Youssef
|6
|зщ
|Чидози Авазим
|18
|зщ
|Фабьен Сентонс
|13
|пз
|Франсис Коклен
|21
|пз
|Мохамед Каба
|27
|пз
|Дейвер Мачадо
|20
|пз
|Реми Кабелла
|17
|пз
|Демен Ассумани
|19
|нп
|Юссеф Эль-Араби
|77
|вр
|Лионель Мпаси-Нзо
|32
|зщ
|Тимоте Пембеле
|4
|зщ
|Готье Льорис
|13
|зщ
|Фоде Дукур
|19
|зщ
|Люка Гурна-Дуат
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|7
|пз
|Лоик Него
|26
|пз
|Саймон Эбоног
|14
|пз
|Рассул Ндиайе
|45
|пз
|Исса Сумаре
|17
|пз
|Софьян Буфаль
|Антуан Комбуаре
|Дидье Дигар
|08.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|3 : 2
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|0 : 2
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|03.05.2009
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|29.11.2008
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 2
|13.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|3 : 1
|07.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|31.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 1
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 4
|18.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 2
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 1
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 1
|30.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|24.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 0
|18.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|23
|52
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|22
|51
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|23
|40
| 5
Лига Европы
|Лилль
|22
|34
| 6
Лига конференций
|Монако
|23
|34
|7
|Ренн
|22
|34
|8
|Страсбург
|22
|31
|9
|Лорьян
|22
|31
|10
|Тулуза
|22
|30
|11
|Брест
|23
|30
|12
|Анже
|22
|29
|13
|Гавр
|22
|26
|14
|Ницца
|22
|23
|15
|Париж
|22
|22
| 16
Стыковая зона
|Осер
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Нант
|22
|14
| 18
Зона вылета
|Метц
|22
|13