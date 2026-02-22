01:33 ()
Нант - Гавр 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 18:15
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
22 Февраля 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Нант
Гавр

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Гавр, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Гавр
1ПортугалияврАнтони Лопеш
4Кот-д'ИвуарзщЛубаде Силла
2ЛивиязщAli Youssef
6НигериязщЧидози Авазим
18ФранциязщФабьен Сентонс
13ФранцияпзФрансис Коклен
21ФранцияпзМохамед Каба
27КолумбияпзДейвер Мачадо
20ФранцияпзРеми Кабелла
17ФранцияпзДемен Ассумани
19МарокконпЮссеф Эль-Араби
77ДР КонговрЛионель Мпаси-Нзо
32ФранциязщТимоте Пембеле
4ФранциязщГотье Льорис
13МализщФоде Дукур
19ФранциязщЛюка Гурна-Дуат
18ФранциязщЯнис Зуауи
7ВенгрияпзЛоик Него
26ФранцияпзСаймон Эбоног
14ФранцияпзРассул Ндиайе
45СенегалпзИсса Сумаре
17МароккопзСофьян Буфаль
Главные тренеры
ФранцияАнтуан Комбуаре
ФранцияДидье Дигар
История личных встреч
08.11.2025Франция — Лига 112-й турГавр1 : 1Нант
30.03.2025Франция — Лига 127-й турГавр3 : 2Нант
24.11.2024Франция — Лига 112-й турНант0 : 2Гавр
14.04.2024Франция - Лига 129-й турГавр0 : 1Нант
26.11.2023Франция - Лига 113-й турНант0 : 0Гавр
03.05.2009Франция - Лига 134-й турНант1 : 2Гавр
29.11.2008Франция - Лига 116-й турГавр0 : 2Нант
13.02.2026Франция — Лига 122-й тур3 : 1Нант
07.02.2026Франция — Лига 121-й турНант0 : 1
31.01.2026Франция — Лига 120-й тур2 : 1Нант
25.01.2026Франция — Лига 119-й турНант1 : 4
18.01.2026Франция — Лига 118-й турНант1 : 2
15.02.2026Франция — Лига 122-й турГавр2 : 1
08.02.2026Франция — Лига 121-й турГавр2 : 1
30.01.2026Франция — Лига 120-й тур1 : 0Гавр
24.01.2026Франция — Лига 119-й турГавр0 : 0
18.01.2026Франция — Лига 118-й тур1 : 1Гавр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс2352
2
Лига чемпионов
ПСЖ2251
3
Лига чемпионов
Лион2245
4
Лига чемпионов
Марсель2340
5
Лига Европы
Лилль2234
6
Лига конференций
Монако2334
7 Ренн2234
8 Страсбург2231
9 Лорьян2231
10 Тулуза2230
11 Брест2330
12 Анже2229
13 Гавр2226
14 Ницца2223
15 Париж2222
16
Стыковая зона
Осер2217
17
Зона вылета
Нант2214
18
Зона вылета
Метц2213

Отзывы и комментарии к матчу

Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

