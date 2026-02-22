01:31 ()
Тоттенхэм - Арсенал 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 18:30
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
22 Февраля 2026 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Арсенал, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Арсенал
Лондон
1 Италия вр Гульельмо Викарио
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
3 Румыния зщ Раду Дрэгушин
24 Англия зщ Джед Спенс
7 Нидерланды пз Хави Симонс
14 Англия пз Арчи Грей
22 Англия пз Конор Галлахер
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
6 Португалия пз Жоау Пальинья
39 Франция пз Рандаль Коло Муани
19 Англия нп Доминик Соланке
1 Испания вр Давид Райя
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
2 Франция зщ Вильям Салиба
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
36 Испания пз Мартин Субименди
41 Англия пз Деклан Райс
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
19 Бельгия пз Леандро Троссард
14 Швеция нп Виктор Дьёкереш
7 Англия нп Букайо Сака
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Хорватия Игор Тудор
Испания Микель Артета
История личных встреч
23.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Арсенал4 : 1Тоттенхэм Хотспур
31.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Арсенал0 : 1Тоттенхэм Хотспур
15.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Арсенал2 : 1Тоттенхэм Хотспур
15.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1Арсенал
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 3Арсенал
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Арсенал2 : 2Тоттенхэм Хотспур
15.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 2Арсенал
01.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Арсенал3 : 1Тоттенхэм Хотспур
12.05.2022 Англия - Премьер-лига 22-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 0Арсенал
26.09.2021 Англия - Премьер-лига 6-й тур Арсенал3 : 1Тоттенхэм Хотспур
10.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 2 : 0Тоттенхэм Хотспур
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 0 : 2Тоттенхэм Хотспур
24.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур 2 : 2Тоттенхэм Хотспур
18.02.2026 Англия — Премьер-лига 31-й тур 2 : 2Арсенал
15.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала Арсенал4 : 0
12.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 1 : 1Арсенал
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Арсенал3 : 0
03.02.2026 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Арсенал1 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал». Начало лондонского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2758
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2653
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2751
4
Лига чемпионов
Челси2745
5
Лига Европы
Манчестер Юнайтед2645
6 Ливерпуль2642
7 Брентфорд2740
8 Эвертон2637
9 Борнмут2637
10 Ньюкасл Юнайтед2636
11 Сандерленд2636
12 Брайтон энд Хоув Альбион2734
13 Фулхэм2634
14 Кристал Пэлас2632
15 Лидс Юнайтед2731
16 Тоттенхэм Хотспур2629
17 Ноттингем Форест2627
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2624
19
Зона вылета
Бёрнли2719
20
Зона вылета
Вулверхэмптон2710

