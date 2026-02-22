Тоттенхэм - Арсенал 22 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Арсенал, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|3
|зщ
|Раду Дрэгушин
|24
|зщ
|Джед Спенс
|7
|пз
|Хави Симонс
|14
|пз
|Арчи Грей
|22
|пз
|Конор Галлахер
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|6
|пз
|Жоау Пальинья
|39
|пз
|Рандаль Коло Муани
|19
|нп
|Доминик Соланке
|1
|вр
|Давид Райя
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|36
|пз
|Мартин Субименди
|41
|пз
|Деклан Райс
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|19
|пз
|Леандро Троссард
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
|7
|нп
|Букайо Сака
|Томас Франк
|Игор Тудор
|Микель Артета
|23.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 1
|31.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 3
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|15.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1
|12.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 0
|26.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|10.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 2
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 2
|24.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 2
|18.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 2
|15.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 0
|12.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|03.02.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|27
|58
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|26
|53
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|27
|51
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|27
|45
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|26
|45
|6
|Ливерпуль
|26
|42
|7
|Брентфорд
|27
|40
|8
|Эвертон
|26
|37
|9
|Борнмут
|26
|37
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|36
|11
|Сандерленд
|26
|36
|12
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|34
|13
|Фулхэм
|26
|34
|14
|Кристал Пэлас
|26
|32
|15
|Лидс Юнайтед
|27
|31
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|29
|17
|Ноттингем Форест
|26
|27
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|27
|19
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|27
|10