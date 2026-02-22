01:35 ()
Суббота 21 февраля
Воскресенье 22 февраля
Свернуть список

Корона - Лех 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 18:30
Стадион: Судзуки Арена (Кельце, Польша), вместимость: 15550
22 Февраля 2026 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 22-й тур
Корона
Лех П

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Корона - Лех П, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Судзуки Арена (Кельце, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Корона
Кельце
Лех П
Познань
Главные тренеры
Польша Яцек Зелински
История личных встреч
16.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Лех П1 : 1Корона
05.04.2025 Польша — Экстракласса 27-й тур Лех П2 : 0Корона
29.09.2024 Польша — Экстракласса 10-й тур Корона2 : 3Лех П
25.05.2024 Польша - Экстракласса 34-й тур Лех П1 : 2Корона
02.12.2023 Польша - Экстракласса 17-й тур Корона0 : 1Лех П
19.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур Корона0 : 3Лех П
06.11.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Лех П3 : 2Корона
14.06.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Корона0 : 3Лех П
10.11.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Лех П0 : 0Корона
30.03.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Корона0 : 0Лех П
13.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур 0 : 2Корона
06.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Корона1 : 2
01.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 1 : 2Корона
08.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Корона1 : 1
29.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Корона0 : 1
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 2Лех П
15.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Лех П3 : 0
07.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 0 : 1Лех П
03.02.2026 Польша — Экстракласса 4-й тур 1 : 0Лех П
31.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Лех П1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония2036
2
Лига чемпионов
Гурник З2134
3
Лига конференций
Ракув2234
4
Лига конференций
Висла Плоцк2133
5 Краковия2233
6 Заглембе Л2132
7 Лех П2132
8 Корона2130
9 Лехия2127
10 ГКС Катовице2027
11 Радомяк2027
12 Мотор2227
13 Пяст2226
14 Погонь2125
15 Видзев2224
16
Зона вылета
Арка2022
17
Зона вылета
Нецеча2221
18
Зона вылета
Легия2121

Отзывы и комментарии к матчу

