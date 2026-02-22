Корона - Лех 22 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Корона - Лех П, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Судзуки Арена (Кельце, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Яцек Зелински
|16.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|1 : 1
|05.04.2025
|Польша — Экстракласса
|27-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|2 : 3
|25.05.2024
|Польша - Экстракласса
|34-й тур
|1 : 2
|02.12.2023
|Польша - Экстракласса
|17-й тур
|0 : 1
|19.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 33-й тур
|0 : 3
|06.11.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 16-й тур
|3 : 2
|14.06.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|0 : 3
|10.11.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 15-й тур
|0 : 0
|30.03.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 27-й тур
|0 : 0
|13.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|0 : 2
|06.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 2
|01.02.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|1 : 2
|08.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|0 : 1
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 2
|15.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|3 : 0
|07.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|0 : 1
|03.02.2026
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|1 : 0
|31.01.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ягеллония
|20
|36
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|21
|34
| 3
Лига конференций
|Ракув
|22
|34
| 4
Лига конференций
|Висла Плоцк
|21
|33
|5
|Краковия
|22
|33
|6
|Заглембе Л
|21
|32
|7
|Лех П
|21
|32
|8
|Корона
|21
|30
|9
|Лехия
|21
|27
|10
|ГКС Катовице
|20
|27
|11
|Радомяк
|20
|27
|12
|Мотор
|22
|27
|13
|Пяст
|22
|26
|14
|Погонь
|21
|25
|15
|Видзев
|22
|24
| 16
Зона вылета
|Арка
|20
|22
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|22
|21
| 18
Зона вылета
|Легия
|21
|21