Эвертон - Манчестер Юнайтед 23 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Манчестер Юнайтед, которое состоится 23 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|2
|зщ
|Нейтан Паттерсон
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|22
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|19
|пз
|Тайрик Джордж
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|11
|нп
|Тьерно Барри
|31
|вр
|Сенне Ламменс
|2
|зщ
|Диогу Дало
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|23
|зщ
|Люк Шоу
|37
|пз
|Кобби Майну
|18
|пз
|Каземиро
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|16
|нп
|Амад Диалло
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|Дэвид Мойес
|Майкл Кэррик
|24.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|04.08.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|3-й тур
|2 : 2
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 0
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 0
|26.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 3
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|06.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|3 : 1
|09.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|09.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 0
|10.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|26.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|18.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|10.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 2
|25.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 3
|17.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|61
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|56
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|27
|51
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|27
|45
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|26
|45
|6
|Ливерпуль
|27
|45
|7
|Брентфорд
|27
|40
|8
|Борнмут
|27
|38
|9
|Эвертон
|26
|37
|10
|Фулхэм
|27
|37
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|36
|12
|Сандерленд
|27
|36
|13
|Кристал Пэлас
|27
|35
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|34
|15
|Лидс Юнайтед
|27
|31
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|27
|29
|17
|Ноттингем Форест
|27
|27
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|27
|19
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|28
|10