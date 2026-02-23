00:09 ()
Эвертон - Манчестер Юнайтед 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2026 22:00
Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888
23 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Эвертон
Манчестер Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Манчестер Юнайтед, которое состоится 23 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 Англия вр Джордан Пикфорд
2 Шотландия зщ Нейтан Паттерсон
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
16 Украина зщ Виталий Миколенко
37 Англия пз Джеймс Гарнер
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
22 Англия пз Кирнан Дьюсбери-Холл
19 Англия пз Тайрик Джордж
10 Сенегал нп Илиман Ндиайе
11 Франция нп Тьерно Барри
31 Бельгия вр Сенне Ламменс
2 Португалия зщ Диогу Дало
5 Англия зщ Гарри Магуайр
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
23 Англия зщ Люк Шоу
37 Англия пз Кобби Майну
18 Бразилия пз Каземиро
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
19 Камерун нп Брайан Мбемо
30 Словения нп Беньямин Шешко
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Англия Майкл Кэррик
История личных встреч
24.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1Эвертон
04.08.2025 Летняя серия Премьер-лиги 3-й тур Манчестер Юнайтед2 : 2Эвертон
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Эвертон2 : 2Манчестер Юнайтед
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Манчестер Юнайтед4 : 0Эвертон
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Эвертон
26.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Эвертон0 : 3Манчестер Юнайтед
08.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Эвертон
06.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Манчестер Юнайтед3 : 1Эвертон
09.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Эвертон1 : 2Манчестер Юнайтед
09.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Эвертон1 : 0Манчестер Юнайтед
10.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Эвертон1 : 2
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 2Эвертон
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 1 : 1Эвертон
26.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур Эвертон1 : 1
18.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур 0 : 1Эвертон
10.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 1 : 1Манчестер Юнайтед
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2
25.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур 2 : 3Манчестер Юнайтед
17.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2861
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2756
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2751
4
Лига чемпионов
Челси2745
5
Лига Европы
Манчестер Юнайтед2645
6 Ливерпуль2745
7 Брентфорд2740
8 Борнмут2738
9 Эвертон2637
10 Фулхэм2737
11 Ньюкасл Юнайтед2736
12 Сандерленд2736
13 Кристал Пэлас2735
14 Брайтон энд Хоув Альбион2734
15 Лидс Юнайтед2731
16 Тоттенхэм Хотспур2729
17 Ноттингем Форест2727
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2725
19
Зона вылета
Бёрнли2719
20
Зона вылета
Вулверхэмптон2810

