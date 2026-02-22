«Арсенал» одержал победу над «Тоттенхэм Хотспур» в 27-м туре АПЛ

Дата публикации: 22-02-2026 22:40

Завершился поединок 27-го тура английской Премьер-лиги сезона 2025/2026, где встретились лондонские команды - «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал». Встреча проходила на домашнем стадионе «Тоттенхэма». В итоге встреча завершилась уверенной победой «канониров» с результатом 4:1. Главным арбитром матча был назначен Питер Бэнкс.

На 32-й минуте Эберечи Эзе открыл счёт, чем дал фору гостям, выведя «Арсенал» вперёд. Однако уже через две минуты Рандаль Коло Муани откликнулся забитым голом, восстановив равновесие. На 47-й минуте Виктор Дьёкереш вновь вывел «канониров» вперёд, забив второй мяч. На 60-й минуте Эзе оформил дубль, увеличив отрыв. Завершил разгром на 90+5-й минуте Дьёкереш, также отметившись дублем и закрепив итоговый счёт 4:1 в пользу гостей.

С этой победой «Арсенал» укрепил своё лидерство в турнирной таблице АПЛ, набрав 61 очко, в то время как «Тоттенхэм Хотспур» остался на 16-м месте с 29 баллами.

В ближайшем туре «шпоры» 1 марта сыграют в гостях против «Фулхэма», а «Арсенал» в этот же день примет «Челси» на своём поле. Оба матча обещают быть весьма напряжёнными, учитывая турнирное положение команд и важность очков в борьбе за высокие места.