«Интер» достиг соглашения по контракту с Аканджи в «Манчестер Сити»

Дата публикации: 22-02-2026 21:03

Футбольный клуб «Интер» достиг соглашения с защитником «Манчестер Сити» Мануэлем Аканджи, который сейчас выступает за миланскую команду на правах аренды. Покупка игрока обойдется «Интеру» в 15 млн евро. Эта информация была обнародована инсайдером Николо Скирой в его аккаунте в социальной сети X.

Согласно данным журналиста, в контракте футболиста содержится пункт об обязательном выкупе в случае, если «Интер» выиграет чемпионат. Однако, даже если это условие не сработает, миланская команда всё равно оформит трансфер защитника. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2027/2028, а годовая зарплата швейцарского футболиста составит 3,75 млн евро.

В текущем сезоне Мануэль Аканджи принял участие в 33 матчах за «Интер» во всех турнирах, забив при этом два гола. Его стабильная игра и надежность в обороне уже успели положительно сказаться на результатах команды, укрепив её защитные позиции. Этот трансфер считается важным шагом в долгосрочной стратегии «Интера» на укрепление своей линии защиты и достижение высоких целей в национальных и международных турнирах.