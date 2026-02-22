В Испании проанализировали вероятность назначения Моуринью главным тренером «Реала» после расистского скандала

Дата публикации: 22-02-2026 21:01

В Испании проанализировали перспективы главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью стать наставником мадридского «Реала» после расистского инцидента в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов между его командой и «сливочными», сообщает издание AS.

До этого момента возможности португальского специалиста возглавить столичный клуб казались очень ограниченными, однако после скандала шансы полностью исчезли. Значительная часть фанатов «Реала», а также ряд сотрудников клуба остались крайне недовольны поведением Моуринью после матча Лиги чемпионов.

Во время встречи фланговый полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор получил жёлтую карточку на 50-й минуте за празднование забитого гола с танцем около углового флага, что тренер «Бенфики» расценил как провокацию в адрес португальских болельщиков. Во втором тайме игра была прервана после того, как Винисиус обвинил форварда «Бенфики» Джанлуку Престианни в расистском оскорблении, заявив, что тот назвал его обезьяной.

После завершения матча Моуринью подвергся жёсткой критике за то, что возложил всю ответственность за произошедшее исключительно на Винисиуса, не признав своей роли в эскалации конфликта. Такое поведение тренера вызвало дополнительное раздражение у болельщиков и представителей «Реала», что значительно снизило его шансы занять пост главного тренера мадридского клуба в ближайшем будущем.