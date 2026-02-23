00:10 ()
Лехия - Заглембе Л 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2026 20:00
Стадион: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша), вместимость: 43615
23 Февраля 2026 года в 21:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 22-й тур
Лехия
Заглембе Л

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лехия - Заглембе Л, которое состоится 23 Февраля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лехия
Гданьск
Заглембе Л
Любин
История личных встреч
15.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Заглембе Л6 : 2Лехия
17.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур Заглембе Л1 : 3Лехия
11.08.2024 Польша — Экстракласса 4-й тур Лехия1 : 1Заглембе Л
06.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 31-й тур Лехия1 : 3Заглембе Л
24.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Заглембе Л0 : 3Лехия
30.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 31-й тур Заглембе Л2 : 2Лехия
06.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Лехия2 : 1Заглембе Л
05.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Лехия3 : 1Заглембе Л
23.10.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Заглембе Л1 : 1Лехия
07.03.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Заглембе Л4 : 4Лехия
15.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур 2 : 3Лехия
06.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Лехия1 : 1
31.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 1 : 3Лехия
05.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Лехия5 : 2
29.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Лехия5 : 1
14.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Заглембе Л0 : 0
06.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 2Заглембе Л
30.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Заглембе Л0 : 2
14.12.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 0 : 1Заглембе Л
06.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Заглембе Л2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония2137
2
Лига чемпионов
Лех П2235
3
Лига конференций
Гурник З2234
4
Лига конференций
Ракув2234
5 Висла Плоцк2233
6 Краковия2233
7 Заглембе Л2132
8 Корона2230
9 Радомяк2128
10 Погонь2228
11 Лехия2127
12 ГКС Катовице2127
13 Мотор2227
14 Пяст2226
15 Арка2125
16
Зона вылета
Легия2224
17
Зона вылета
Видзев2224
18
Зона вылета
Нецеча2221

