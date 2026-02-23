Лехия - Заглембе Л 23 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лехия - Заглембе Л, которое состоится 23 Февраля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|15.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|6 : 2
|17.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|1 : 3
|11.08.2024
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|1 : 1
|06.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 31-й тур
|1 : 3
|24.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 14-й тур
|0 : 3
|30.04.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 31-й тур
|2 : 2
|06.11.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 14-й тур
|2 : 1
|05.04.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 23-й тур
|3 : 1
|23.10.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 8-й тур
|1 : 1
|07.03.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 26-й тур
|4 : 4
|15.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|2 : 3
|06.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 1
|31.01.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|1 : 3
|05.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|5 : 2
|29.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|5 : 1
|14.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|0 : 0
|06.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 2
|30.01.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|0 : 2
|14.12.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ягеллония
|21
|37
| 2
Лига чемпионов
|Лех П
|22
|35
| 3
Лига конференций
|Гурник З
|22
|34
| 4
Лига конференций
|Ракув
|22
|34
|5
|Висла Плоцк
|22
|33
|6
|Краковия
|22
|33
|7
|Заглембе Л
|21
|32
|8
|Корона
|22
|30
|9
|Радомяк
|21
|28
|10
|Погонь
|22
|28
|11
|Лехия
|21
|27
|12
|ГКС Катовице
|21
|27
|13
|Мотор
|22
|27
|14
|Пяст
|22
|26
|15
|Арка
|21
|25
| 16
Зона вылета
|Легия
|22
|24
| 17
Зона вылета
|Видзев
|22
|24
| 18
Зона вылета
|Нецеча
|22
|21