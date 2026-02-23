00:10 ()
Кудровка - Заря 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2026 15:30
23 Февраля 2026 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 17-й тур
Кудровка
Заря

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кудровка - Заря, которое состоится 23 Февраля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кудровка
Заря
Главные тренеры
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
11.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Заря2 : 1Кудровка
12.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Кудровка
06.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур Кудровка1 : 2
29.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 1 : 0Кудровка
23.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 4 : 2Кудровка
07.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Кудровка1 : 3
13.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур 2 : 0Заря
05.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур Заря1 : 0
30.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 2 : 0Заря
24.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Заря2 : 2
08.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 1 : 3Заря
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ЛНЗ Черкассы1738
2
Лига конференций
Шахтёр1738
3
Лига конференций
Полесье1733
4 Динамо К1729
5 Кривбасс1727
6 Металлист 19251625
7 Колос1725
8 Заря1623
9 Верес1621
10 Карпаты1719
11 Рух В1719
12 Оболонь-Бровар1617
13
Стыковая зона
Кудровка1615
14
Стыковая зона
Эпицентр1714
15
Зона вылета
Александрия1611
16
Зона вылета
Полтава179

