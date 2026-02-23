Кудровка - Заря 23 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 23-02-2026 15:30
23 Февраля 2026 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 17-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кудровка - Заря, которое состоится 23 Февраля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кудровка
Заря
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
|11.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|12.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|06.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|29.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|23.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 2
|07.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 3
|13.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|05.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|24.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 2
|08.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ЛНЗ Черкассы
|17
|38
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|17
|38
| 3
Лига конференций
|Полесье
|17
|33
|4
|Динамо К
|17
|29
|5
|Кривбасс
|17
|27
|6
|Металлист 1925
|16
|25
|7
|Колос
|17
|25
|8
|Заря
|16
|23
|9
|Верес
|16
|21
|10
|Карпаты
|17
|19
|11
|Рух В
|17
|19
|12
|Оболонь-Бровар
|16
|17
| 13
Стыковая зона
|Кудровка
|16
|15
| 14
Стыковая зона
|Эпицентр
|17
|14
| 15
Зона вылета
|Александрия
|16
|11
| 16
Зона вылета
|Полтава
|17
|9