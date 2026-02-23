00:10 ()
Александрия - Оболонь-Бровар 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2026 13:00
Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000
23 Февраля 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 17-й тур
Александрия
Оболонь-Бровар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Александрия - Оболонь-Бровар, которое состоится 23 Февраля 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Ника (Александрия, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Александрия
Александрия
Оболонь-Бровар
Киев
Главные тренеры
Украина Кирилл Александрович Нестеренко
История личных встреч
10.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Оболонь-Бровар1 : 0Александрия
11.03.2025 Украина — Премьер-лига 21-й тур Александрия4 : 0Оболонь-Бровар
13.09.2024 Украина — Премьер-лига 6-й тур Оболонь-Бровар0 : 0Александрия
25.05.2024 Украина - Премьер-лига 30-й тур Оболонь-Бровар0 : 3Александрия
17.04.2024 Украина - Премьер-лига 15-й тур Александрия2 : 2Оболонь-Бровар
26.05.2013 Украина - Первая лига 32-й тур Александрия+ : - ТОболонь-Бровар
15.10.2012 Украина - Первая лига 15-й тур Оболонь-Бровар1 : 3Александрия
09.03.2012 Украина - Премьер-лига 22-й тур Оболонь-Бровар1 : 1Александрия
20.08.2011 Украина - Премьер-лига 7-й тур Александрия1 : 0Оболонь-Бровар
12.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур Александрия1 : 1
07.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур 3 : 0Александрия
30.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Александрия0 : 1
24.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 2 : 2Александрия
09.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Александрия0 : 3
12.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур Оболонь-Бровар1 : 3
06.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур 3 : 0Оболонь-Бровар
28.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Оболонь-Бровар0 : 0
22.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Оболонь-Бровар0 : 6
07.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 1 : 2Оболонь-Бровар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ЛНЗ Черкассы1738
2
Лига конференций
Шахтёр1738
3
Лига конференций
Полесье1733
4 Динамо К1729
5 Кривбасс1727
6 Металлист 19251625
7 Колос1725
8 Заря1623
9 Верес1621
10 Карпаты1719
11 Рух В1719
12 Оболонь-Бровар1617
13
Стыковая зона
Кудровка1615
14
Стыковая зона
Эпицентр1714
15
Зона вылета
Александрия1611
16
Зона вылета
Полтава179

