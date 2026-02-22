«Барселона» одержала убедительную победу над «Леванте» и вышла на первое место в таблице Ла Лиги.

Дата публикации: 22-02-2026 21:03

Завершился матч 25-го тура испанской Ла Лиги сезона 2025/2026 между командами «Барселона» и «Леванте». Встреча проходила на стадионе «Спотифай Камп Ноу», расположенном в Барселоне, Испания. Главным арбитром матча выступил Хавьер Альберола Рохас из Сьюдад-Реал, Испания. В этой игре хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 3:0.

Открыть счёт смог полузащитник «Барселоны» Марк Берналь уже на четвёртой минуте встречи. Затем, на 32-й минуте, Френки де Йонг удвоил преимущество своей команды, забив второй гол. Финальную точку в матче на 81-й минуте поставил Фермин Лопес, оформив третий гол и закрепив итоговый результат игры – 3:0.

После сыгранных 25 туров «Барселона» набрала 61 очко и уверенно возглавила турнирную таблицу Ла Лиги. В то же время «Леванте» занимает 19-е, предпоследнее место, имея в активе всего 18 очков.

В следующем туре «Барселона» встретится со «Вильярреалом» на домашнем стадионе 28 февраля. «Леванте» проведёт свой матч за день до этого – 27 февраля – против «Алавеса».