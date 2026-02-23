Фиорентина - Пиза 23 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Пиза, которое состоится 23 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|43
|вр
|Давид де Хеа
|2
|зщ
|Додо
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Лука Раньери
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|4
|пз
|Марко Брешианини
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|27
|пз
|Шер Ндур
|17
|нп
|Джек Харрисон
|20
|нп
|Мойзе Кин
|19
|нп
|Манор Соломон
|12
|вр
|Николас
|4
|зщ
|Антонио Караччоло
|2
|зщ
|Росен Божинов
|3
|зщ
|Самуэеле Ангори
|5
|зщ
|Симоне Канестрелли
|15
|пз
|Идрисса Туре
|35
|пз
|Фелипе Лойола
|20
|пз
|Михел Эбишер
|32
|пз
|Стефано Морео
|81
|нп
|Филип Стоилкович
|19
|нп
|Сэмюэл Айлинг
|Паоло Ваноли
|Альберто Джилардино
|Оскар Хильемарк
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|14.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 2
|31.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|27.01.2026
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 3
|13.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|06.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|31.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 3
|23.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|6 : 2
|16.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|25
|54
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|26
|50
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|25
|47
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|26
|46
| 6
Лига конференций
|Комо
|26
|45
|7
|Аталанта
|26
|45
|8
|Сассуоло
|26
|35
|9
|Лацио
|26
|34
|10
|Болонья
|25
|33
|11
|Удинезе
|25
|32
|12
|Кальяри
|26
|29
|13
|Парма
|25
|29
|14
|Дженоа
|26
|27
|15
|Торино
|26
|27
|16
|Кремонезе
|25
|24
|17
|Лечче
|26
|24
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|25
|21
| 19
Зона вылета
|Пиза
|25
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|26
|15