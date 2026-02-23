00:09 ()
Свернуть список

Фиорентина - Пиза 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2026 19:30
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
23 Февраля 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 26-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Фиорентина
Пиза

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Пиза, которое состоится 23 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Пиза
Пиза
43 Испания вр Давид де Хеа
2 Бразилия зщ Додо
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
6 Италия зщ Лука Раньери
65 Италия зщ Фабьяно Паризи
4 Италия пз Марко Брешианини
44 Италия пз Николо Фаджоли
27 Италия пз Шер Ндур
17 Англия нп Джек Харрисон
20 Италия нп Мойзе Кин
19 Израиль нп Манор Соломон
12 Бразилия вр Николас
4 Италия зщ Антонио Караччоло
2 Болгария зщ Росен Божинов
3 Италия зщ Самуэеле Ангори
5 Италия зщ Симоне Канестрелли
15 Германия пз Идрисса Туре
35 Чили пз Фелипе Лойола
20 Швейцария пз Михел Эбишер
32 Италия пз Стефано Морео
81 Швейцария нп Филип Стоилкович
19 Англия нп Сэмюэл Айлинг
Главные тренеры
Италия Паоло Ваноли
Италия Альберто Джилардино
Швеция Оскар Хильемарк
История личных встреч
28.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур Пиза0 : 0Фиорентина
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 3Фиорентина
14.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур 1 : 2Фиорентина
07.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур Фиорентина2 : 2
31.01.2026 Италия — Серия А 23-й тур 2 : 1Фиорентина
27.01.2026 Кубок Италии 1/8 финала Фиорентина1 : 3
13.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Пиза1 : 2
06.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 0 : 0Пиза
31.01.2026 Италия — Серия А 23-й тур Пиза1 : 3
23.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур 6 : 2Пиза
16.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур Пиза1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2664
2
Лига чемпионов
Милан2554
3
Лига чемпионов
Наполи2650
4
Лига чемпионов
Рома2547
5
Лига Европы
Ювентус2646
6
Лига конференций
Комо2645
7 Аталанта2645
8 Сассуоло2635
9 Лацио2634
10 Болонья2533
11 Удинезе2532
12 Кальяри2629
13 Парма2529
14 Дженоа2627
15 Торино2627
16 Кремонезе2524
17 Лечче2624
18
Зона вылета
Фиорентина2521
19
Зона вылета
Пиза2515
20
Зона вылета
Верона2615

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close