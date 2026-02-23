Алавес - Жирона 23 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Жирона, которое состоится 23 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Антонио Сивера
|14
|зщ
|Науэль Теналья
|5
|зщ
|Хон Пачеко
|2
|зщ
|Факундо Гарсес
|17
|зщ
|Хонни Отто
|20
|пз
|Калебе
|8
|пз
|Антонио Бланко
|4
|пз
|Денис Суарес
|10
|пз
|Карлес Аленья
|11
|нп
|Тони Мартинес
|15
|нп
|Лукас Бойе
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|2
|зщ
|Уго Ринкон
|12
|зщ
|Витор Рейс
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|20
|зщ
|Аксель Витсель
|23
|пз
|Иван Мартин
|11
|пз
|Тома Лемар
|15
|нп
|Виктор Цыганков
|21
|нп
|Брайан Хиль
|19
|нп
|Владислав Ванат
|Эдуардо Коудет
|Мичел Санчес
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|05.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|0 : 1
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|0 : 1
|10.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|18.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|3 : 0
|18.05.2019
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|12.01.2019
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 1
|05.12.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|2 : 1
|31.10.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|2 : 2
|19.04.2018
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 2
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 2
|04.02.2026
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 3
|30.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 2
|25.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|2 : 1
|16.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|2 : 1
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 0
|26.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|16.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|25
|61
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|25
|60
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|25
|48
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|24
|48
| 5
Лига Европы
|Бетис
|25
|42
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|25
|35
|7
|Сельта
|24
|34
|8
|Атлетик Б
|25
|34
|9
|Осасуна
|25
|33
|10
|Реал Сосьедад
|25
|32
|11
|Севилья
|25
|29
|12
|Хетафе
|25
|29
|13
|Жирона
|24
|29
|14
|Райо Вальекано
|24
|26
|15
|Валенсия
|24
|26
|16
|Алавес
|24
|26
|17
|Эльче
|25
|25
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|24
|24
| 19
Зона вылета
|Леванте
|25
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|24
|17