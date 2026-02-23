00:09 ()
Алавес - Жирона 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2026 22:00
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
23 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 25-й тур
Алавес
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Жирона, которое состоится 23 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Жирона
Жирона
1 Испания вр Антонио Сивера
14 Аргентина зщ Науэль Теналья
5 Испания зщ Хон Пачеко
2 Малайзия зщ Факундо Гарсес
17 Испания зщ Хонни Отто
20 Бразилия пз Калебе
8 Испания пз Антонио Бланко
4 Испания пз Денис Суарес
10 Испания пз Карлес Аленья
11 Испания нп Тони Мартинес
15 Аргентина нп Лукас Бойе
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
2 Испания зщ Уго Ринкон
12 Бразилия зщ Витор Рейс
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
4 Испания зщ Арнау Мартинес
20 Бельгия зщ Аксель Витсель
23 Испания пз Иван Мартин
11 Франция пз Тома Лемар
15 Украина нп Виктор Цыганков
21 Испания нп Брайан Хиль
19 Украина нп Владислав Ванат
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Коудет
Испания Мичел Санчес
История личных встреч
08.11.2025 Испания — Примера 12-й тур Жирона1 : 0Алавес
05.04.2025 Испания — Примера 30-й тур Жирона0 : 1Алавес
11.01.2025 Испания — Примера 19-й тур Алавес0 : 1Жирона
10.05.2024 Испания - Примера 35-й тур Алавес2 : 2Жирона
18.12.2023 Испания - Примера 17-й тур Жирона3 : 0Алавес
18.05.2019 Испания - Примера 38-й тур Алавес2 : 1Жирона
12.01.2019 Испания - Примера 19-й тур Жирона1 : 1Алавес
05.12.2018 Кубок Испании 1/16 финала. 2-й матч Жирона2 : 1Алавес
31.10.2018 Кубок Испании 1/16 финала. 1-й матч Алавес2 : 2Жирона
19.04.2018 Испания - Примера 33-й тур Алавес1 : 2Жирона
14.02.2026 Испания — Примера 24-й тур 1 : 1Алавес
08.02.2026 Испания — Примера 23-й тур Алавес0 : 2
04.02.2026 Кубок Испании 1/4 финала Алавес2 : 3
30.01.2026 Испания — Примера 22-й тур 1 : 2Алавес
25.01.2026 Испания — Примера 21-й тур Алавес2 : 1
16.02.2026 Испания — Примера 24-й тур Жирона2 : 1
08.02.2026 Испания — Примера 23-й тур 1 : 1Жирона
31.01.2026 Испания — Примера 22-й тур 1 : 0Жирона
26.01.2026 Испания — Примера 21-й тур Жирона1 : 1
16.01.2026 Испания — Примера 20-й тур 0 : 2Жирона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2561
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2560
3
Лига чемпионов
Атлетико М2548
4
Лига чемпионов
Вильярреал2448
5
Лига Европы
Бетис2542
6
Лига конференций
Эспаньол2535
7 Сельта2434
8 Атлетик Б2534
9 Осасуна2533
10 Реал Сосьедад2532
11 Севилья2529
12 Хетафе2529
13 Жирона2429
14 Райо Вальекано2426
15 Валенсия2426
16 Алавес2426
17 Эльче2525
18
Зона вылета
Мальорка2424
19
Зона вылета
Леванте2518
20
Зона вылета
Овьедо2417

